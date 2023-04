Candidats a les eleccions municipals 2023 a Figueres: llista completa

Jordi Masquef, candidat de Junts a l'alcaldia

Agnès Lladó, candidata d'ERC a l'alcaldia

Pere Casellas, candidat del PSC a l'alcaldia

Héctor Amelló, candidata de Ciutadans a l'alcaldia

Xavier Colomer, candidata de la CUP a l'alcaldia

Quim Fernàndez, candidat de Mataró ens Mou a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Masquef (Junts)

JxF - JUNTS: 8 regidors.

ERC - AM: 5 regidors.

PSC - CP: 4 regidors.

Cs: 2 regidors.

GF - AMUNT: 1 regidor.

CFi: 1 regidor.

L'equilibri de forces a l'és un dels més interessants per als politòlegs. La capital de l'Alt Empordà és un tradicional feu convergent -ara postconvergent-, però les darreres eleccions municipals de 2019 van trencar amb aquesta dinàmica. Per això, va ser necessari uni la candidatura veïnal, que van unir-se per fer forai fer alcaldessa la republicana. Caldrà veure si aquests acords es poden repetir o sirecupera el consistori., alcalde de Figueres entre 2018 i 2019 i guanyador dels últims comicis locals, però cap de l'oposició, tornarà a comptar amb la confiança de Junts per lluitar per obtenir, ara sí, el govern municipal. Així li va fer saber l'assemblea d'afiliats el desembre passat, quan el van proclamar alcaldable. "Hem d'aconseguir una àmplia majoria que permeti governar la candidatura més votada", va defensar aleshores.L'alcaldessaoptarà a revalidar el seu lideratge, tot i que no s'ha pronunciat sobre possibles acords per tal d'aconseguir-ho. El seu govern ha estat estable tot i la multiplicitat de forces involucrades, fet que ha convençut la militància per reelegir-la com a candidata. Les seves banderes són el republicanisme i el feminisme, per "continuar transformant Figueres i revertint la tendència negativa que arrossegava el 2019", defensa.El PSC, al seu torn, també renova la confiança enper millorar els resultats obtinguts el 2019. Un Casellas que celebra la tasca de govern realitzada els darrers quatre anys i es marca l'objectiu d'esdevenir la segona força, gràcies als que reivindica com els seus èxits: haver reduït els índexs d'incivisme i de delinqüència., serà un dels pocs alcaldables de Ciutadans que repetiran, fent de les eleccions a Figueres, una reedició de les anteriors de 2019. De fet, va ser el primer candidat confirmat al municipi, ja el juny de l'any passat. Contràriament al seu homòleg socialista, Agulló critica la "inacció" del consistori amb temes com la seguretat, la neteja i el creixement econòmic.La CUP es presenta a Figueres amb la marca Guanyem Figueres-Amunt i ho fa amb una estratègia diferent de la dels seus rivals polítics. És l'única gran formació que ha optat per canviar de candidat. José Castellón, responsable de Serveis Comunitaris, Habitatge i Foment de la Participació, deixa lloc peren l'encapçalament de la llista anticapitalista. L'objectiu: mantenir la representació.Mataró ens Moués la plataforma que incorpora el PDECat i altres formacions -com Centrem, el PNC i Convergents i Lliures- per a les eleccions municipals a Mataró, i l'encapçalarà, antic regidor convergent. A diferència de Ciutadans, l'objectiu de Fernàndez serà aconseguir representació, després de quatre anys absents al consistori.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Figures, amb unade l'electorat que va escollir els

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor