Tres consells per combatre la solitud, segons una reconeguda psiquiatra

Millora les teves habilitats socials

Crea el teu propi grup

Envolta't de persones que comparteixin els teus interessos

A vegades, podem pensar que las'ha de vèncer o que té directament a veure amb les nostres relacions amb els altres -o la falta d'elles-. Però el cert és que no té res a veure, tal com ha explicat la doctora, psiquiatra de l'Hospital McLean -afiliat a Harvard -.Segons l'especialista, podem estar en una habitació plena de gent i, així i tot, sentir-nos sols. Sigui com sigui, si tenim dubtes o no sabem gestionar aquesta sensació de solitud, el millor és sempre consultar amb un o una professional. No obstant això, segons Olds, si et sents sol perquè les tevesno et motiven, el que has de fer és buscar-ne de noves. Tenint aquest objectiu en ment, compartim amb tu algunsals quals dona suport la ciència per combatre la solitud:Després de la pandèmia no van ser poques les persones que van començar a tenirnomés pensar a haver de tenir contacte social, una cosa normal tenint en compte tot el temps que vam estar tancats. La Covid ha afeblit les nostres habilitats socials. Aquelles que t'ajuden a parlar amb la gent o a semblar prou atractiu perquè siguin els altres els que s'apropin a tu per tenir en contacte. Per aconseguir això, la professional de Harvard recomana, sempre que et vingui de gust,molt per semblar menys tancat, ser tu el primer a començar una conversa, estar present i saberel que et diuen amb atenció, iper demostrar que veritablement estàs interessat en l'altra persona.Si no trobes cap activitat que et motivi especialment, sempre la pots impulsar tu mateix. Una bona idea per distreure't pot ser organitzar, excursions en grup,per la teva ciutat o poble per conèixer-lo millor, i qualsevol altra cosa que t'interessi a tu i que pensis que pot atraure més persones. Però l'important, sobretot, és: quan tinguis un número relativament alt de gent interessada a fer alguna cosa amb tu, comença a materialitzar-ho. Fixa un dia, una hora i un lloc i assegura't que, finalment, es faci.La clau per no sentir-se sol, a banda de tenir una, és envoltar-te de persones que comparteixin els teus interessos. I no només això: ha de ser gent amb la qual també et sentis còmode peri desitjos. Olds explica així com aconseguir-ho... El primer és fer una llista amb tot allò que t'agrada fer i, després, buscar activitats relacionades o associacions que ens permetin gaudir-ne. Darrere d'aquesta solució hi ha una: "La part del nostre cervell implicada en la connexió social s'estimula amb els cinc sentits. Quan ets amb algú en la mateixa sala, reps un conjunt d'estímuls molt més fort que veient-lo en una pantalla electrònica", afirma l'experta.Centrar una part de la teva energia en fer totes aquestes coses potser no farà que facis amics íntims, però ben segur sí que t'ajudarà a combatre aquest sentiment de solitud.

