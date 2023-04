Jaume Peral, destituït com a director de RAC1

Temps de canvis a les ràdios del Grup Godó.i RAC105de les cadenes,, aquest dijous, tal com ha avançat El Nacional i ha confirmat Nació. La decisió, però, se li hauria comunicat abans de fer-se oficial. Durant aquest matí, els treballadors i treballadores del mitjà de comunicació han rebut un email amb unes paraules de comiat del mateix Peral."L'empresa considera oportú incorporar uni no tant als continguts editorials", ha precisat el perjudicat sobre el seu relleu. No obstant això, Peral continuarà en el càrrec fins al pròxim 30 d'abril. El professional que també va liderar TV3, ara(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). Peral feia quatre anys que treballava a la ràdio del Godó, des del març del 2019. Durant aquest període, RAC1 ha estat líder indiscutible d'audiència.A hores d'ara,. Malgrat això, el que sí que és segur és que damunt la taula hi ha l'opció de tenir dos directors o directores: un pel que fa al contingut i l'altre per a la part empresarial. L'1 de maig, coincidint amb el 23è aniversari de la ràdio privada, es resoldrà el misteri.

