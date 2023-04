Una finca ruïnosa de l'Església al cor de Barcelona desespera els veïns: «Volem sortir d'aquí»

Esglaons de l'interior de l'edifici. Foto: D.C.



Les restes d'un incendi, mig any després



La família ja no sap què fer. "Només volem sortir d'aquí. Estem inscrits a la borsa de lloguer social, però els pisos que surten són per 800 euros, o 700 euros. I són difícils d'aconseguir entrar-hi. Tenim una visita per a un. A veure com surt. La resta del lloguer està impossible", diu en Mohammed, en un context d'



"Estàvem pagant lloguer i era com si visquéssim al carrer", recorda la dona. Poc després, va arribar a la pandèmia i en veure que no es feia res per resoldre una situació que posava en risc la seguretat dels inquilins i que la propietat seguia desapareguda, van deixar d'abonar les mensualitats.



El moviment veïnal pressiona la congregació i l'Ajuntament

En tot aquest procés també s'hi ha mostrat implicada l'associació veïnal Resistim al Gòtic, de la qual forma part la família afectada. El portaveu del col·lectiu, Martí Cusó, remarca que "no pot ser que una propietat tingui la seva finca abandonada, en estat deplorable, permeti narcopisos i no es faci càrrec de cap tipus de manteniment". Una situació que xoca, a més, amb la situació acomodada d'una entitat amb diversos immobles, com és l'Oratori de Sant Felip Neri -que és propietari d'almenys una part de la finca-. Davant el contacte i les peticions d'aclariments de Nació, la congregació ha optat per no fer declaracions. L'administradora de finques, al seu torn, tampoc ha respost.



A banda, Cusó també apunta a l'administració pública, davant un cas estès en el temps i sense cap indici de solució. "Exigim que s'hi actuï. Estan vivint-hi famílies amb menors que estan en condicions de manca de seguretat flagrants. L'administració ha d'actuar tan sancionant la propietat com plantejant-se, en el cas que no hi hagi resposta, una expropiació forçosa", manté el representant de Resistim al Gòtic. A més, subratlla que l'Ajuntament hauria d'oferir una alternativa habitacional digna per a la família del Mohammed, que fa anys que denuncia l'estat de la finca i que n'intenta sortir.



Primer pas municipal: reclamació d'intervenció "immediata"

el districte de Ciutat Vella ha notificat aquest març a la propietat del bloc una ordre perquè actuï a la finca i repari l'actual greuge. En concret, se li ha demanat que "adopti immediatament les mesures necessàries per corregir la deficiència de l'edifici i garantir la protecció dels veïns i veïnes", concreten des del govern municipal.



De moment, això implicarà un toc d'atenció de l'Ajuntament a la congregació , després que recentment protagonitzessin De fet, malgrat que els serveis municipals fa anys que tenen constància de les queixes, fonts municipals detallen que els consta queel districte de Ciutat Vella ha notificat aquest març a la propietat del bloc una ordre perquè actuï a la finca i repari l'actual greuge. En concret, se li ha demanat que "les mesures necessàries per", concreten des del govern municipal.De moment, això implicarà un toc d'atenció de l'Ajuntament a la congregació , després que recentment protagonitzessin un estira-i-arronsa per l'espai necessari per a l'escola Sant Felip Neri . Finalment, en aquest cas l'administració pública va acabar expropiant una part de la propietat eclesiàstica, en defensa del bé comú. Ara, administració, veïns i l'orde dels felipons tornen a topar. I es reclamen canvis que afecten la seguretat de diverses famílies.

Hi ha un edifici al cor de Barcelona que sembla que no tingui propietat. Els habitants assenyalen mals evidents de portes endins, i els veïns de les finques adjacents exposen despreniments sobtats de la façana. Tanmateix, la propietat -la congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri- es manté immòbil. Aquesta és la sensació que tenen els veïns i els ocupants de la finca del número tres del carrer, al barri Gòtic. Un bloc que fa anys que acumula queixes i denúncies, però on no arriba cap mena d'intervenció. Curiosament, per més que també hi ha ocupacions i altres casuístiques, tampoc no hi ha peticions de desnonaments., resol la mare d'una família que habita l'edifici.Aquesta situació, que els veïns assenyalen com a negligent, es fa encara més inversemblant sabent-ne la ubicació. La finca, que acumula la runa i les destrosses d'un incendi al terrat que va tenir lloc el novembre passat, se situa únicament a 50 metres de la Basílica de Santa Maria del Pi, i també es troba encabida, que es troben a uns 200 metres d'aquest bloc de pisos. Així, per qui hi viu, la passejada diària a casa suposa recórrer carrers farcits de turistes, negocis fets a mida dels visitants i edificis clàssics i reformats per, de sobte, irrompre en una finca sòrdida on els canvis no arriben."Hi ha rates i paneroles. Quan plou, a una habitació sempre entra l'aigua. Cada any hi ha hagut dos o tres dies seguits sense llum. Ara quan fem ús de la rentadora, es filtra aigua als pisos de baix i del costat. La porta de l'escala no tanca, i això al Gòtic significa que pot entrar-hi tothom i l'escala s'omple de tota mena de persones". El relat el fa la mare d'una de les família que viuen al bloc, que prefereix mantenir l'anonimat. Al seu costat, el Mohammed, el pare de les dues criatures de vuit i cinc anys, s'hi afegeix., detalla l'home.Parla d'una escala amb esglaons conformats peri, també, objectes del carrer acumulats a les plantes de dalt. Quan s'arriba al terrat, el panorama s'acaba de convertir en un escenari de descomposició i runa. És el rastre d', però que encara no ha rebut cap mena d'atenció per part de la propietat, a ulls dels habitants. "Només va venir la Guàrdia Urbana i els Bombers. Ningú més", lamenta en Mohammed.Des del terrat, la parella és interpel·lada per una dona de la finca del costat que atura el rec de les seves plantes. "Que coneixeu el propietari? A la nostra comunitat estem intentant contactar-lo. Hem posat diverses queixes els últims mesos per l'edifici. Pel foc i perquè s'ha desprès algun trosset de la façana. Això no pot ser", diu la dona, abans d'endur-se una resposta poc encoratjadora per part de la família que mostra l'estat de la finca on viuen. "Que més voldríem.", es responen. Més tard, intercanvien números de telèfon per fer-se arribar fotografies de les destrosses i l'incendi.

