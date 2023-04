L'incendi d'un camió talla els túnels de Bracons

Un incendi deixa fora de servei elsaquest dijous al matí.s'ha encès dins el, el primer de la infraestructura direcció Olot i ha obligat a tallar el trànsit de la C-37 que connecta la Garrotxa i Osona. L'incident s'ha produït al punt quilomètric 160.El camió s'ha encès cap ai de seguida s'ha tallat la circulació en ambdós sentits de la marxa. Els Bombers han rebut l'avís a les 11:25 h i han estat treballant en l'extinció de les flames amb tres dotacions.que ha cremat la part davantera del camió sense provocar ferits.Tot i que les flames ja s'han apagat,i no hi ha previsió de reobertura. L'incendi coincideix amb el primer dia de l'. A la Garrotxa aquest dijous comença un període de cinc dies en què s'espera que l'ocupació turística arribi al 84% . La majoria de visitants que arribaran a la comarca aquests dies provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona i hauran d'utilitzar els túnels de Bracons per entrar a la comarca.

