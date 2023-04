L'AP-7 ja acumula més de 33 quilòmetres de retenció

🔴 Es complica la situació viària a l'AP-7:



🚘 Granollers-Santa Perpètua M. ➡ GIR, 12 km

🚘 Papiol-Cerdanyola ➡ sud, 9 km

🚘 Castellví R.-Castellbisbal ➡ TGN, 8 km

🚘 Tarragona-Altafulla ➡ sud, 3,5 km

🚘 Vandellós-L'Hospitalet Infant➡ sud, 10,5 km#SCT#TriaTornar — Trànsit (@transit) April 6, 2023

Comença l'operació sortida de Setmana Santa i comencen lesa les carreteres catalanes. L'en diferents trams, segons informació del Servei Català de Trànsit.La circulació amb retencions afecta, entre altres, un tram decap a Martorell, i unsde cues entredirecció Tarragona. També hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'altura deen sentit Girona i 7 quilòmetres de circulació "intensa" al tramtambé en sentit Girona.A banda, hi hadirecció Amposta per un accident, que manté un carril tallat, i uns 3 quilòmetres i mig de retencions entreper retirada de vehicle.

