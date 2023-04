Vols buscar contingut en català a Twitch? La plataforma implementa un filtre oficial per fer-ho

📢 We've started rolling out a language selector for livestreams to all users!



🌍 Filter streams between 35 languages alongside a tag of your choice



📱 We're working on adding this feature to mobile in the future 💜 pic.twitter.com/kldxviLQjT — Twitch Support (@TwitchSupport) April 5, 2023

El català no viu els seus millors dies a les plataformes de contingut d'streaming: ja siguin les OTT com, o les més socials, com YouTube o Twitch. En aquesta última, a poc a poc van apareixent canals i creadors que expandeixen el poc terreny que té la llengua catalana en aquests espais. Un exemple és en Norman López, el primer del nostre país en arribar alsa Twitch.Ara bé, fins fa poc temps,segmentar gaire els creadors de contingut per idioma i així, el català, que té competidors immensos com l'anglès o el castellà, quedava relegat a l'oblit de l'algoritme. Ara, però, la cosa canvia.El, a través del seu compte de Twitter, ha informat que han instaurat un nou filtre que permet buscar tots aquells creadors de contingut que facin el seu contingut amb una llengua determina.El 2021, Twitch va instaurar l'etiqueta de #catalan, que permetia determinar que una retransmissió en directe s'estava fent amb la nostra llengua. Ara bé, buscar altres creadors de manera aleatòria era particularment més complicat que amb altres.per a les retransmissions en directe a tots els usuaris", expliquen des de la plataforma, que mostren una nova pestanya que permetrà als usuaris trobar els directes que s'estiguin fent en aquell moment amb l'idioma que els vulguin. Per ara només-incloent, evidentment i com es veu a la imatge, el català- i aquesta eina encara no està implementada ni adaptada per mòbils. Afirmen des de Twitch que ho tindran disponible aviat.

