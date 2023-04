La DGT podria eliminar l'obligatorietat de posar triangles a la carretera en cas d'accident

Produeixen l'efecte contrari. La Direcció General de Trànsit () plantejad'emergència a la carretera en cas d'avaria per l'augment d'atropellaments que es produeixen en baixar del vehicle. Així ho ha explicat el director de la DGT, Pere Navarro, en declaracions als mitjans de comunicació.Navarro ha precisat que el 2022 hi va haveren autopista i autovia per aquestes causes. Una alternativa a haver de descendir del cotxe poden ser les llums V16, que es col·loquen al sostre del cotxe. La majoria dels conductors i conductores, però, continuen optant per la primera opció i això fa que estiguin més exposades a possibles atropellaments.Tant els triangles com les llums es posen no només quan hi ha hagut un accident, també sempre que es produeixi unpel qual es necessiti aturar la marxa en meitat de la via. El màxim responsable de la DGT ha indicat queAquesta opció que ara s'ha plantejat la Direcció General de Trànsit d'eliminar l'obligatorietat de senyalitzar amb triangles quan hi ha un accident, ja l'han tirat endavant altres països. Ara, el que estudia l'organisme estatal és com fer efectiu aquest canvi a nivell normatiu.

