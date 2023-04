Oranich evidencia que Borràs només té el suport dels afins: «La majoria de Junts pensa com jo»

Aragonès: "L'independentisme no mereix quedar contaminat per la corrupció"

El cass'enverina. A l'espera del que pugui decidir la Junta Electoral Central (JEC) i mentre els grups parlamentaris marquen perfil després de la via de reforma del reglament del Parlament oberta pel PSC , asupuren veus discrepants amb l'estratègia de la presidenta del partit. Veus com la de, advocada i presidenta de la comissió de garanties de la formació, que es desmarca de la posició oficial de la formació i en continua demanant la dimissió. "", ha afirmat Oranich en una entrevista al diari Ara. Les seves paraules arriben l'endemà que elsdefensessin la restitució de la presidenta suspesa a la cambra catalana i sostinguessin que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ".La reunió amb el secretari general de Junts,, no ha fet que Oranich hagi canviat el seu punt de vista sobre el cas Borràs. L'advocada manté el que ja va argumentar la setmana passada en entrevistes als programes Cafès d'idees de RTVE i El Suplement de Catalunya Ràdio. Oranich, que ja va manifestar que "dimitir és de més dignitat" que demanar la restitució al Parlamen t, sosté que al partit hi ha moltes veus que demanen a Borràs un pas al costat. L'advocada és la presidenta de la comissió on es dirimirà elquan hi hagi sentència ferma.Borràs va ser condemnada la setmana passada aper, després que la sentència acredités el fraccionament de contractes quan dirigiria la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Mentre la majoria dels grups parlamentaris neguen que es tracti d'un cas de persecució política i el defineixen com un cas de corrupció, a Junts mantenen que és "un cas clar de lawfare". Els afins de Borràs fins i tot han demanat que s'aixequi la seva suspensió a la cambra catalana perquè "no és corrupció". Així ho van manifestar aquest dimecres al ParlamentEl president de la Generalitat,, també s'ha pronunciat sobre el cas Borràs. En una entrevista a l'agència Efe, Aragonès ha retret a la presidenta de Junts que faci servir la "interinitat" a la presidència del Parlament com "una peça més de la seva" i li ha advertit que la causa independentista "no mereix quedar contaminada per la corrupció". El presidenta català ha volgut ser "molt clar" respecte al cas Borràs, després d'assegurar que la condemna que afecta la presidenta de Junts "no és un cas de repressió política" contra l'independentisme sinó "una sentència amb uns fets provats i".Al seu torn, la portaveu de PSC al Parlament,, ha assegurat que Borràs hauria de fer "un pas al costat" i deixar la presidència de la cambra catalana, perquè la segona institució més important de Catalunya pugui "recuperar la normalitat". Romero ha acusat la presidenta de Junts de "patrimonialitzar" el Parlament i "posar la seva persona per davant de les institucions". "", ha afegit.La CUP ha exigit a Borràs que aturi "" i dimiteixi. "", ha alertat el diputat Xavier Pellicer en una entrevista a l'ACN . Tot i això, els anticapitalistes rebutgen la proposta del PSC per cessar-la com a presidenta de la cambra perquè consideren que és un "nyap jurídic" fet "ad hoc" per interessos electoralistes.

