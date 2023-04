La CUP exigeix a Borràs que aturi el «xou mediàtic»: «Està fent mal al moviment independentista»

El cas Borràs

La CUP exigeix a la presidenta suspesa del Parlament,, que aturi "el xou mediàtic" i dimiteixi. "Està fent mal al moviment independentista", alerta el diputat de la CUPen una entrevista a l'ACN. Tot i això, els anticapitalistes rebutgen la proposta del PSC per cessar-la com a presidenta de la cambra perquè consideren que és un "nyap jurídic" fet "ad hoc" per interessos electoralistes.Així, els anticapitalistesmentre la condemna no sigui ferma: "Ja està suspesa, de facto no té cap funció". A l'espera d'una eventual intervenció de la Junta Electoral Central que aparti definitivament Borràs, la CUP promet fer "tot el que estigui" a les seves mans perque la"recaigui en el"."El que no farem nosaltres és proposar-nos per a una posició institucional si no es pot complir amb les funcions o amb les propostes que pensem que ha de fer", ha apuntat Pellicer, que veu "" posar sobre la taula unde la

La dirigent de Junts va ser condemnada la setmana passada a quatre anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental fraccionant contractes quan dirigiria la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Mentre ERC i la CUP neguen que es tracti de persecució política, a Junts mantenen que és "un cas clar de lawfare" i fins i tot han demanat que s'aixequi la seva suspensió perquè "no és corrupció". Des d'Òmnium defensen que la causa té una "motivació política especial".

Pellicer sosté que als independentistes "se'ls mira amb lupa" a l'estat espanyol pel fet de ser-ho, però creu que això no eximeix ningú de ser culpable si ha tingut "males praxis o ha fet corrupció". I afegeix: "Si a tot l'independentisme se l'ha mirat amb lupa i només hi ha hagut unes determinades imputacions, és perquè hi ha motius de fons com ha quedat evidenciat a la sentència i en els diferents elements probatoris".

El diputat de la CUP assegura que el cas de Borràs està fent "un mal servei al país" perquè està "desviant" el debat dels problemes de la ciutadania. "La prioritat no està en qui ocupa la presidència del Parlament, sinó en si es posa les piles per garantir els drets de la gent", remarca Pellicer, que insisteix a abordar la sequera o els macroprojectes.

