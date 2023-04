Notícies del 5 d'abril de 2023

18:15 Pedro Sánchez, sobre les tensions entre Yolanda Díaz i Podem: "Desitjo que encaixin totes les peces del puzle"



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat aquest dimecres des de Roma sobre les discrepàncies entre Yolanda Díaz i Podem per la confluència de la formació morada a Sumar. Sánchez ha dit que és respectuós amb la dinàmica interna dels partits, però ha mostrat el desig que encaixin totes les peces del puzle del projecte que abandera la vicepresidenta espanyola i ministra de Treball. "Desitjo que encaixin totes les peces del puzle", ha afirmat en conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen en una gira per Xipre, Malta i Itàlia.

18:07 Vuit dotacions dels Bombers treballen en un incendi de vegetació a Portbou



Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per apagar les flames d'un incendi de vegetació que s'ha originat aquesta tarda a Portbou (Alt empordà). El cos ha rebut l'avís poc després de tres quarts de cinc de la tarda i s'han traslladat fins a les flames, al costat de la carretera N-260. En paral·lel, el govern francès també ha activat el cos de bombers i ataquen les flames des de l'altre costat de la frontera amb l'objectiu d'extingir-lo com abans millor. El cos de la Generalitat també ha desplaçat fins al lloc dels fets dos avions de vigilància i atac.

16:28 L'OTAN adverteix la Xina que ajudar Rússia seria "un error històric" amb "conseqüències greus"



El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit aquest dimecres la Xina que ajudar Rússia seria "un error històric" que tindria "conseqüències greus". En una roda de premsa després de la reunió de ministres d'Exteriors de l'OTAN, Stoltenberg ha apuntat que, ara per ara, l'aliança no ha pogut confirmar que Pequín estigui ajudant Rússia en la guerra a Ucraïna, però ha indicat que analitzen els moviments després de constatar un "apropament" entre la Xina i Rússia, i la negativa de Pequín a condemnar la invasió a Ucraïna. A més, Stoltenberg ha constatat que Moscou és cada cop més "depenent" de la Xina.

16:22 Daniel Sirera, candidat del PP, proposa que l'estació de Sants porti el nom de Montserrat Caballé



El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat que l'estació de Sants porti el nom de Montserrat Caballé. Sirera ha assegurat que la soprano és "la millor ambaixadora" que ha tingut la ciutat i ha criticat que "l'han mantinguda oblidada i abandonada perquè representa el contrari al sectarisme i al tancament de Barcelona al món". "Caballé és una dona barcelonina, catalana i espanyola, a qui la societat catalana encara no li ha fet justícia", ha afirmat el dirigent popular.

13:36 Ione Belarra confia en l'acord amb Yolanda Díaz i posa com a exemple d'unitat l'entesa entre els comuns i Podem a Catalunya



La secretària general de Podem, Ione Belarra, confia que el seu partit salvarà les diferències amb Sumar, la plataforma electoral de Yolanda Díaz i desitja que les diferències actuals no acabin afectant els acords que el seu partit té amb els comuns. "A Catalunya presentem 170 candidatures d'unitat i el full de serveis està més que demostrat", ha assegurat Belarra, ministra de Drets Socials, en una visita a Rubí. En aquest sentit, ha tornat a instar Díaz a aclarir si vol ser o no la candidata de l'esquerra alternativa espanyola a escala estatal, en aliança amb Podem. "Tenim l'oportunitat de reeditar l'acord i enfortir les candidatures d'unitat i Catalunya n'és un gran exemple", ha recalcat.

11:42 La justícia torna a rebutjar l'intent de paralitzar unes obres del govern Colau: ara les de la Via Laietana



La secció segona del contenció-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a desestimar el recurs que reclamava que s'aturessin unes obres de transformació urbana del govern d'Ada Colau: en aquest cas, les de la Via Laietana. La justícia considera que "existeix un evident interès públic" a no aturar el procés urbanístic, i arxiva definitivament la petició de fre a les obres. Una reclamació que la Fundació Barcelona Oberta i la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures d'Equipaments i Serveis Públics -que aplega entitats com Abertis o Agbar- havien fet arribar als jutjats. Inicialment, ja es van rebutjar les mesures cautelars, i ara s'ha fet un nou pas judicial.