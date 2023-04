Silvio Berlusconi té leucèmia

El tres cops primer ministre d'Itàlia i actual líder de Forza Italia,, de 86 anys, ha estat diagnosticat de. Segons han informat Corriere della Sera i Reuters, Berlusconi ha passat la nit a l'hospital San Raffaele , a Milà,a l'UCI i aquest dijous s'espera que es difongui un comunicat mèdic.Dimecres, el seu germà Paolo i els seus fills van visitar-lo al centre mèdic. I tot i que en un principi es va difondre que havia estat hospitalitzat per problemes cardíacs i després per una pneumònia, a primera hora d'aquest matí s'ha acabat confirmant que té un càncer de les cèl·lules primitives productores de sang. ". El seu humor? El nostre és bo.", van ser les paraules del seu germà després de veure'l al San Raffaele.En els últims dies, el líder de Forza Italia ha patitper "controls mèdics" que no havien transcendit a la premsa fins ara. Sense anar més lluny, la setmana passada va passar tres dies en el mateix hospital després de sotmetre's a diverses proves. El gener del 2022 també va passar-hi un temps ingressat, després de patir una infecció a les vies urinàries.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor