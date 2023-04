Araújo explica el motiu de l'empenta i el seu xoc amb Vinicius durant el Clàssic

Vinicius contra el Barça

Una desfeta de les que deixen cicatriu.contra el Reial Madrid, i va encaixar un contundent. Ni tan solsun dels pilars de la defensa blaugrana, va poder aturar amb solvènciael seu ja rival en els Clàssics. És més, el defensa uruguaià va arribar a perdre els papers i es va enfrontar físicament amb el brasiler. Primer a crits, després a empentes i després el va tirar a terra.de tot plegat.A la zona mixta del Camp Nou, el central uruguaià va carregar contra Vinicius per les seves actuacions fora dels aspectes futbolístics.seria encara millor futbolista", va deixar caure Araújo, que va admetre que es va "escalfar massa" amb el brasiler. "És un gran futbolista, però hauria de centrar-se a jugar a futbol. Estava parlant i barallant-se amb tots els meus companys i em vaig escalfar. Són coses del futbol", va sentenciar Araújo.Ell mateix treu ferro a la seva topada, però va fer autocrítica per la derrota i va recordar que la seva prioritat "és la Lliga".. Especialment complicats van ser els seus enfrontaments amb Gavi i, després, amb Ferran Torres, a qui va acabar insultant quan no volia marxar del terreny de joc.Què va passar amb Ferran Torres?després de veure com, a la seva banqueta, el marcador lluminós assenyalava que ell era substituït. El valencià del Barça va recriminar-li que no marxés, quan aquest es trobava entre companys blancs, que l'instaven a marxar. Llavors, les càmeres de la retransmissió devan mostrar com el brasiler va enviar un comentari molt despectiu a Torres, que va ressonar per totes les xarxes socials., li va deixar anar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor