Més mones que l'any passat i preus que pugen «molt poc»: les previsions dels pastissers

Quines són les mones de Pasqua que han apujat més els preus?

Les mones de Pasqua ja són aquí. Les pastisseries preparen totes les seves elaboracions perquè riuades de clients de tot Catalunya comprin les mones de cara al cap de setmana. Els pastissers catalans encaren la venda de mones amb l'expectativa d'igualar o fins i tot superar les xifres de l'any passat. En aquell 2022 ja es van recuperar els registres prepandèmia.artesanes a tot Catalunya. Pel que fa als preus, una qüestió que segueix preocupant especialment els clients, el gremiper l'impacte de la inflació.De fet, les mones de Pasqua més tradicionals,mentre que les de pa de pessics'han disparat durant els últims mesos. Pel que fa a les temàtiques, destaquen les deli les de superherois, a banda dels tradicionals ous de xocolata o els pastissos.El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona,assegura que les perspectives són bones, afavorides també per les dates en què cau Setmana Santa. "És a principis de mes i això sempre és millor perquè la gent ha cobrat i hi ha més alegria", afirma en declaracions a l'ACN. "Fa bon temps i això també influeix a celebrar Pasqua millor", agrega.Els preus preocupen els consumidors, sí, però també al gremi, que no vol caure en vendes. Els pastissers, tot i l'impacte de la inflació en les matèries primeres i l'energia que ha hagut d’afrontar el sector.Bellart explica que malgrat que la xocolata s'ha encarit al voltant d'un 17%, el cost més elevat de les mones de Pasqua és la mà d'obra dels pastissers, que dissenyen i fan els motlles de les mones. El president del gremi assegura que en els últims anys. En canvi, sí que s'han apujat lleugerament els preus dels pastissos fets amb pa de pessic, que com a molt són un 5% més cars que fa un any.En aquest sentit,-molt per sobre del 5%-, de manera que els pastissers "no han trobat una altra alternativa", tot i ajustar els marges de benefici. "Intentem apujar el mínim els preus perquè volem que els clients vinguin i vendre moltes mones", subratlla Bellart.

