Juli Fernández insisteix en un «espai polític» per Rodalies: «Volem assumir totes les responsabilitats»

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha acusat la ministra de Transports,, d'evitar el debat sobre la vinyeta "pel context electoral". En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Fernández ha assegurat que "és una necessitat estructural" i ha recordat que l'Estat és qui hauria d'aplicar la vinyeta, que també ajudaria a solucionar situacions com les de la C-32 i C-16. En aquesta mateixa entrevista, el conseller ha tornat a reclamar la creació d'un "espai polític" per tractar el traspàs de Rodalies davant la constatació, afegeix, que les comissions tècniques "no acaben d'avançar".Fernández també ha reiterat, on es pugui posar sobre la taula el deute, les inversions, la gestió i les infraestructures.que allà està des de fa molts anys i no acaba d'avançar", ha apuntat el conseller de Territori, que veu el servei com "la peça clau del transport públic d'aquest país que falla"."Nosaltres tenim tota la voluntat del món de ser part de la solució i", ha reblat el conseller de Territori. Segons Fernández, l'objectiu, i per tant assumir la capacitat de prendre totes les decisions". "Volem gestionar tots els trens i totes les vies", ha assegurat el conseller de Territori, que deixa clar que l'endemà d'assumir el servei Rodalies seguiria funcionant com el dia anterior."La qüestió està que en un termini de temps suficient tinguem la certesa que podrem millorar-lo", ha dit. Fernándezper tenir capacitat de decidir en infraestructures com les ferroviàries. Concretament, posa l'exemple de Rodalies Lleida, on el Govern va plantejar abonar dos milions d'euros per doblar lesi "l'operador segueix sense aplicar-ho"; o la recuperació del servei Avant Barcelona-l'Aldea. "Hi ha capacitat que passi i no passa", critica.

