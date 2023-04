La polèmica frase de Vinicius a Ferran Torres en plena picabaralla entre el Barça i el Madrid

🤣 Vinicius Junior diciéndole a Ferrán lo que todos sabemos:



"CÁLLATE QUE ERES MALÍSIMO"



VINICIUS ES MI PADRE pic.twitter.com/6T4f6a1lDN — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) April 5, 2023

davant el vendaval que suposava eli ahir, en una desfeta de les que fan història, l'equip dees va acomiadar de la final de la Copa del Rei després de perdre. Nervis, manca de control mental i una nul·la capacitat per frenar jugadors com Karim Benzema o el brasiler, els del Barça van acabar enganxant-se amb aquest últim en diverses picabaralles. Quan faltava poc més de 15 minuts,i diversos jugadors blaugranes se les van veure amb el davanter madrileny., a la seva banqueta, el marcador lluminós assenyalava que ell era substituït.va recriminar-li que no marxés, quan aquest es trobava entre companys blancs, que l'instaven a marxar. Llavors, les càmeres de la retransmissió de RTVE van mostrar com el brasiler va enviar un comentari molt despectiu a Torres, que va ressonar per totes les xarxes socials., li va deixar anar.El davanter del Reial Madrid se les va veure anteriorment amb, que no va poder aturar-lo com en altres enfrontaments entre els dos equips; i amb, que van acabar encarant-se i xocant cap amb cap, rebent tots dos una targeta groga per part de l'àrbitre. Un col·legiat, per cert, molt criticat per tots dos equips i per les aficions, especialment a les xarxes socials.

