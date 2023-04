El somni de la Copa es converteix en un malson: el Reial Madrid goleja el Barça al Camp Nou

Alja només li queda la Lliga després de la desfeta la nit d'aquest dimecres aldavant el, que ha capgirat l'eliminatòria amb un contundenten l'enèsim clàssic de la temporada -el sisè contant totes les competicions-. Ambdós conjunts plantejaven el partit com un tot o res, que s'han acabat emportant els blancs, remuntant ela favor dels blaugranes a l'anada al. Tot, el dia queha rebut la primera golejada de l'etern rival des que va aterrar a la banqueta culer.Xavi s'ha plantat a la banqueta local del Camp Nou, de nou, amb diverses baixes destacades: senseni. Una circumstància que obligava a les grades de l'estadi a convertir-se en el jugador 12, tal com ha demostrat ben aviat, ja al minut 4.s'ha plantat al lateral de l'àrea dei ha volgut filtrar una passada a més enrere del punt de penal per una entrada de segona línia, peròho ha impedit amb la mà. La parròquia culer ha esclatat demanant el penal, però el col·legiatha apreciat de manera encertada que la tenia recolzada sobre la gespa. I, de pas, s'ha espolsat les sospites alimentades per la premsa de la capital de l'Estat.Amb tot, el Barça s'ha fet amo i senyor del partit, comandat per Gavi, i ha reproduït la primera jugada una vegada i una altra. El Madrid no es volia tornar boig en la recerca del gol i esperava tancat al darrere per córrer al contraatac. I així ho ha fetal minut 10, quan ha connectat una bona passada al segon pal queha rematat ambsuperat. Si bé, ha aparegutamb la seva característica segada per treure la pilota amb l'esquena in extremis de sobre la línia. Més enllà d'això, monòleg culer.El joc estava entrant en una fase de letargia, però. El primer ha arribat tard a una pugna i ha escombrat el brasiler, que ha respost amb una empenta i un cop de puny al braç de l'andalús quan la pilota ja no estava en joc. L'àrbitre ha optat per la decisió magnànima i fàcil de mostrar la targeta groga a les dues parts, però ja no ha aconseguit rebaixar la tensió. A partir d'aleshores, un Madrid sense idees ha tancat el Barça al seu quart de terreny de joc, tot i que no ha connectat cap xut cap a la porteria local. Si bé, ha hagut de ser -ja al temps de descompte- amb una ràpida transició portada per Vinicius després d'una clara ocasió que el Barça no ha concretat, que els madridistes s'han avançat al marcador. Tres contra dos, Vinicius obre per Benzema, que retalla dins l'àrea, torna pel brasiler, que xuta, atura Ter Stegen tot deixant la pilota morta i, finalment, el mateix Benzema acaba empenyent la pilota al fons de la porteria.i mitja part amb l'eliminatòria empatada.Si els primers 45 minuts han acabat de la pitjor manera per als interessos del Barça, els segons han començat de la mateixa manera. El Reial Madrid ha sortit millor del túnel de vestidors i, al minut 50,s'ha passejat per la frontal de l'àrea i ha protagonitzat un bon canvi de ritme per deixar-li el cuir en safata a, que ha finalitzat amb l'interior de la bota esquerra a la base del pal del mateix costat de Ter Stegen, que poc més podria haver fet per impedir que el segon pugés al marcador i els blancs s'avancessin per primera vegada en tota la semifinal (). El gol ha suposat una dosi d'adrenalina pels blaugranes que s'han vist fora de la Copa i han reactivat les armes ofensives. Araujo s'ha vestit de Raphinha i ha encarat, avui lateral esquerre, per entrar dins l'àrea rival i, després de guanyar un duel físic, ha creuat massa la pilota, que ha marxat desviada.La reacció ha quedat ofegada, però, per un penal infantil desobre Vinicius al 58, que Benzema no ha desaprofitat i ha materialitzat en el. Hat trick del francès. I el càstig podria haver estat encara més sever sihagués aprofitat un regal inexplicable de, que ha cedit enrere directament per un home vestit de blanc. El Barça s'ha convertit en un flam, abans de passar a ser una macedònia anàrquica sobre la gespa. Només Ter Stegen ha estat a l'altura per evitar una derrota més escandalosa. No obstant això, ell sol no ha estat suficient per evitar que Benzema acabés de rematar qualsevol resta d'orgull culer amb el. I per acabar, una escena que ja s'ha viscut moltes altres vegades, però amb els rols intercanviats. El conjunt derrotat, avui de blau i grana, provocant una, amb Araujo caient en les provocacions de Vinicius i empenyent-lo i Ferran Torres perseguint-lo pel terreny de joc per insultar-lo amb la mà sobre la boca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor