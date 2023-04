Els petits insectes que corren pel teu lavabo t'estan avisant: tens una plaga a casa

Et pot haver passat alguna vegada que, estant al lavabo, has vist un petit insecte d'un centímetre de llargada i descendent del centpeus que corre per terra, al voltant del vàter. És un "" i t'està avisant: pots tenir una plaga d'a casa. I és que els peixets de plata (Lepisma saccharina) acostumen a anar acompanyats per aquests altres animals.Per si mateixos, són innocus per la salut humana.. Els agrada el midó i els polisacàrids, pel qual mengen fusta i paper -i roba si tenen molta gana- i viuen en ambients humits i foscos. El seu cos està recobert d'escames platejades, que li donen nom, a més d'antenes.: àcars i altres insectes. Aquests sí que poden fixar-se en les persones que viuen a l'habitatge i mossegar-les o picar-les, depenent de l'espècie. Per això, cal controlar la humitat, fixar esquerdes i fissures, netejar i emprar insecticides per evitar l'aparició de tots plegats.

