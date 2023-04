Catorze dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per apagar les flames d'un incendi de vegetació que s'ha originat aquesta tarda a Portbou, a l'Alt Empordà. El cos ha rebut l'avís poc després de tres quarts de cinc de la tarda d'aquest dimecres pel foc que s'ha originat al costat de la carretera N-260, que ha quedat tallada en ambdós sentits.



🔴 #ÚltimaHora | Un incendi a Portbou obliga a tallar la carretera N-260 i a desplaçar 14 dotacions dels Bombers https://t.co/2Q2uhuvqBC pic.twitter.com/kVK1aKNiNu — NacióDigital (@naciodigital) April 5, 2023

Onze dotacions terrestres i quatre mitjans aeris dels Bombers, juntament amb el, ataquen les flames des de l'altre costat de la frontera amb cinc dotacions més per extingir l'incendi de vegetació. Elha anunciat les incidències per la circulació, però no pronostica quan es podrà reprendre amb normalitat.