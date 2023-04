El TSJC condemna Meritxell Serret a un any d'inhabilitació per l'1‑O

Junqueras agraeix a Serret el paper en l'1-O

El(TSJC) ha condemnat la consellera d'Exteriors,, a una pena d'un any d'inhabilitació per un delicte de desobediència pels fets de 2017, quan ocupava el càrrec de consellera d'Agricultura. El tribunal considera que Serret, quan era membre del Govern, va desobeir les ordres del(TC), que havia advertit els independentistes que havien d'impedir tot allò que suposés tirar endavant el referèndum . La condemna era previsible, perquè els fets ja van ser jutjats el 2019 ali la sala va condemnar els companys de Serret al Govern de. La sentència també inclou unaEl judici va ser ràpid i sense testimonis. Serret no va respondre cap de les parts, tampoc la seva defensa, però sí que va fer una declaració davant del tribunal en què va defensar la seva actuació com consellera d'Agricultura al govern de l'1-O. "Vaig ser lleial al Parlament", va afirmar Serret, que va assegurar que el referèndum no va ser un delicte. La, per la seva banda, va retreure a l'actual consellera d'Exteriors que aprofités el tribunal per fer "electoralisme" i va assegurar que no se la jutja per "votar", sinó per haver tirat endavant un referèndum en contra de les ordres del Constitucional.Serret és la primera exiliada que jutja un tribunal espanyol des de l'any 2017. Va ser també la primera que va tornar de l'exili, el 2021, i es va posar a disposició del Tribunal Suprem, que la va alliberar al cap de poques hores. Des que va tornar ha fet política, primer com a diputada d'ERC i després com a consellera d'Exteriors, un copva sortir del Govern. La condemna del TSJC, que Serret donava per feta ja abans del judici, posa el seu càrrec a l'executiu decontra les cordes, tot i que no caldrà que deixi la conselleria fins que la sentència no sigui ferma, i per això encara falten uns mesos.El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionat ràpidament a la decisió del TSJC traslladant-li tota la solidaritat i agraïment per la feina feta. "Estem convençuts que és unque també expressa la immensa majoria de ciutadans del país", ha dit en declaracions a mitjans. Així mateix, ha reivindicat, una vegada més, que el referèndum no va ser delicte, i que qualsevol condemna per haver-lo organitzat és "profundament injusta". Ara bé, també ha tret pit del paper dels republicans durant el 2017: "Ens sentimd'haver contribuït a la victòria democràtica de l'1-O. Una victòria democràtica que l'estat només ha sabut respondre amb repressió", ha afegit.

