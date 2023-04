Del desconeixement a l'«efecte Trias» i la «carta Junqueras»: vuit claus del CEO de cara a les municipals

1. Efecte Trias?

La convocatòria formal de lesha marcat aquesta setmana l'inici de la. Més enllà de, hi ha poques enquestes que permetin preveure'n el resultat, i el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) fet públic aquest dimecres no n'és una excepció (pel cost que suposa tenir mostres representatives de tots els municipis). Ara bé, sí que deixa algunesi els elements que poden marcar la diferència.Una de les poques novetats respecte anteriors baròmetre és quedesprés de diverses caigudes consecutives. De fet, PSC i ERC consoliden el mateix resultat que en l'anterior enquesta, els primers lleugerament a l'alça i els segons, a la baixa, respecte les eleccions del 2021. El canvi de tendència de Junts es podria deure a l'anomenat efecte Trias, ja que l'elecció del candidat a Barcelona també va fer capgirar les previsions demoscòpiques a nivell local, i podriamés enllà de la capital. Així i tot, Junts segueix sent la formació que més cauria respecte els anteriors comicis, segons el CEO.Les línies marquen la previsió central de cada baròmetre i les ombres al voltant, la franja alta i baixa del seu marge d'errorEl baròmetre no reflecteix encara l'impacte de la condemna a Laura Borràs , ja que el treball de camp va ser entre la fi del judici i la publicació de la sentència. Així i tot, sí que permet observar com la presidenta suspesa del Parlament gaudeix d'una. Aquest diferencial és només equiparable al que presenten els dirigents de forces de la dreta espanyolista i, si bé li ocorre un fet encara més exagerat a, l'expresident sí que rep bones valoracions dels votants d'ERC i la CUP, els quals suspenen Borràs. No es preveu, per tant, una onada de solidaritat forta més enllà de la pròpia formació.Al contrari que Borràs,és, d'entre els dirigents amb nivells alts de coneixement, el millor valorat per la resta d'electorats. La seva activació en campanya, per tant, podria ser unaa l'hora de pescar suports en altres partits. I els republicans tenen opcions d'aconseguir-ne, ja que són. En canvi, Junts només pot optar a rascar entre electorat republicà, si bé aquest està més dividit i dubta entre diverses alternatives, com el PSC, qui també pot mossegar en Junts, els comuns, Cs o el PP.Només es mostren les opcions amb més d'un 5% de cites com a alternativa, en cada electoratTotes aquestes dades fan referència als suports a partits a nivell nacional, però fins a quin punt això afecta en unes municipals? Segons apunta el CEO,a les eleccions locals i catalanes, però un 40% canvia. Aquest vot dual és més clar als pobles petits, però també a Barcelona. I pel que fa a electorats, els partits que tenenen tots els comicis són el PSC, Junts i el PP, cosa que pot facilitar la campanya als seus candidats locals. De fet, no és estrany, ja que també són els electorats més envellits i la gent gran és la que canvia menys d'unes eleccions a altres.Ara bé, més enllà del criteri general, què passaria si? En aquest cas, un 41% votaria aquest candidat i un altre 42% es mantindria fidel al partit més proper, encara que el cap de llista no li fes tant el pes. En aquest cas, l'atracció de la persona es veu encara més clara en els. I els electorats que menys es deixarien seduir per bons alcaldables aliens són, els dels comuns i la CUP, seguits de lluny per ERC. Aquests partits, per tant, serien els que haurien de patir menys pels fitxatges de la competència.Les campanyes locals acostumen a centrar-se molt en la figura dels alcaldables, però a molts d'aquests no els agradarà saber que, encara que guanyin, molts veïns no els coneixeran., amb xifres molt baixes sobretot a les ciutats (excepte Barcelona). En canvi, als grans municipis se sap més el partit al qual pertanyen, si bé, a nivell global, només la meitat de ciutadans pot citar la formació que ostenta l'alcaldia del seu ajuntament. De fet, tan sols. El desconeixement de la política municipal és elevat.Nombroses administracions pateixen unaels darrers anys. Tot i això,, ja que són els únics que, en una escala de confiança de 0 a 10, aconsegueixen un aprovat just, de mitjana. És una nota inferior que en baròmetres anteriors, però clarament superior al 4 de la Generalitat i el 3,4 del govern espanyol. En tot cas, és clarament als municipis petits, on hi pot haver més proximitat amb els veïns, on aquesta valoració és més alta. L'opinió respecte els altres governs, en canvi, no varia tant entre pobles i ciutats.Malgrat la desconfiança respecte la política supralocal, el darrer baròmetre apunta a una. Especialment la Generalitat havia patit descensos pronunciats en les anteriors enquestes, fins a assolir només un 3,5, després de la sortida de Junts. Ara, després de l'aprovació de pressupostos , l'executiu d'ERC ha remuntat fins al 4,2, una nota similar a les més altes dels últims anys. Això es pot deure també a laque detecta també el CEO, les quals ajuden a elevar la valoració dels governs. Com la de l'espanyol fins a un històric 4,1. Repercutirà això electoralment en els partits que conformen cada executiu?

