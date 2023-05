El TSJC torna a condemnar la mesa de l'1-O per desobediència al Constitucional

El(TSJC) ha condemnat -de nou- els membres independentistes de laper un delicte de desobediència al(TC). Era previsible, perquè l'actuació que van dur a termeja va ser considerada com a desobediència durant el judici del procés al Tribunal Suprem. En aquest cas, després de la repetició del judici, el tribunal ha condemnat aespecial els quatre independentistes, i una. La sentència compta amb un vot particular i encara es pot recórrer al Suprem.El judici va ser una repetició del que ja es va veure fa tres anys, el 2020, que va acabar amb una condemna que finalment va ser anul·lada pel Tribunal Suprem. Precisament per això, i perquè els fets ja s'han jutjat al Suprem en la causa de l'1-O, els advocats van admetre certa "resignació i esgotament" en la darrera jornada de la vista oral. En el judici del procés, que va servir per condemnar els membres del Govern, la sala ja va dir que l'actuació de la mesa del Parlament era un acte de, per això el marge de maniobra al TSJC era inexistent malgrat el canvi de tribunal.L'argument que va centrar tot el judici va ser el de la. Els advocats de Corominas, Simó, Guinó i Barrufet van mirar d'acreditar que els actes de la mesa eren actes parlamentaris, i per tant s'emparaven en la inviolabilitat. Els acusats van dir queles ordres del TC, sinó quedavant d'uns requeriments que eren poc precisos i permetien marge d'interpretació. Per altra banda, lava sostenir que la mesa sí que tenia voluntat de desobeir i ho va fer en el marc d'un procés per aconseguir la independència.La novetat de la vista va ser la petició de les defenses de reduir la pena en cas de condemna per les dilacions indegudes. Fa més de cinc anys dels fets i fins ara els acusats no han tingut sentència de primera instància. És més, els quatre exmembres independentistes de la mesade 20 mesos d'inhabilitació quan el Suprem va ordenar repetir el judici. La pena d'inhabilitació, malgrat que no era ferma, ja els va impedir presentar-se a les eleccions de 2021 i, per tant, ja ha tingut un perjudici que ara, arran de la nova condemna del TSJC, es repeteix en forma de

