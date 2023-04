Estafes més habituals per Setmana Santa

A l'hora de fer una reserva de vacances

A l'hora de canviar divises

A l'hora d'agafar un taxi

Consells per evitar les estafes

Treballa amb plataformes oficials i segures.

Informa't dels teus drets.

Sospita de les ofertes més inversemblants.

Informa't sobre els serveis que consumiràs.

Planifica bé l'estada.

Què fer si ens han estafat?

Laés sinònim de dies festius, viatges i consum. Un moment idoni perquè els estafadors actuïn i s'aprofitin del relaxament dels ciutadans. El que ha de ser una festivitat, en què es reuneixin les famílies i els amics per compartir activitats, pot anar acompanyat de problemes si no es vigila.Per això, cal anar amb compte per no ser víctima de cap engany a l'hora de fer una reserva vacacional, canviar monedes a l'estranger o agafar un taxi; així com disposar de les eines necessàries per actuar si ja és massa tard. A continuació, t'expliquem lesper aquestes dates.La recerca de les millors ofertes i la previsió de grans afluències de turistes fan que tothom reservi els hotels i apartaments amb antelació, fet que aprofiten els ciberdelinqüents per actuar. L'estafa més previsible és la dels allotjaments falsos. Per detectar-les, convé treballar amb empreses reputades, pàgines segures i comprovar la disponibilitat, així com desconfiar de les ofertes més inversemblants. Un altre engany que ens podem trobar és la contrària, en què el delinqüent es fa passar per un turista i voldrà pagar amb un URL maliciós per robar-li les dades.El primer pas per no ser enganyat quan es fa un canvi de divises a l'estranger és conèixer les normes del joc. Els conceptes bàsics a conèixer són: taxa de venda, el que es rep quan es canvia la moneda pròpia per l'estrangera; taxa de compra, el que es rep en reintegrar les monedes estrangeres sobrants; i taxa interbancària, el preu pel qual els bancs compren els diners a les empreses de canvis de divises. Sabent això, convé marxar amb algunes monedes ja canviades, canviar grans quantitats una o dues vegades en comptes de petites de manera repetida, i saber que els grans comerços acostumen a acceptar euros a tot arreu.L'estafa dels taxistes és ben coneguda. El principal senyal d'alerta és que no activin el taxímetre. Si bé, també cal seguir alguns passos: comprova el recorregut amb el GPS, porta canvi, fotografia la matrícula, treu l'equipatge abans de pagar i actua el mínim possible com un turista perdut.El primer que cal fer si ja has estat víctima d'una estafa per vacances és presentar el cas a la plataforma on has trobat l'anunci perquè t'orientin. Si bé, el seu paper és d'intermediari i la seva responsabilitat, limitada. Després, cal acudir a la policia, que creuarà les dades per cercar casos similars. Si no poden identificar el delinqüent, però, el cas s'arxivaria.

