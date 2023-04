Croqueta de Xocolata: l'èxit i cuinar en català a les xarxes també van de bracet

Les receptes de cuina són un dels nous fenòmens de TikTok. No pel fet que un programa o un episodi de cuina funcioni (fa dècades que aglutina milions de persones davant de televisors o pantalles, des dels 60 pràcticament), sinó per la nova manera de relatar i mostrar aquestes creacions culinàries. La Laura Zurriaga, coneguda com a Croqueta de Xocolata, és una d'aquestes noves creadores que forma part de l'onada contemporània: vídeos curts, ràpids, fàcils d'entendre i amb una nova perspectiva de la recepta.



A més, el més essencial: és una de les poques, pràcticament l'única amb gran repercussió, que ho fa en català. És professora i va voler agrupar la seva professió amb la seva passió en un nou espai d'educació.



Amb només any i mig "de vida" amb el seu projecte (tot i que la idea sorgeix el 2018), Zurriaga ha aconseguit ser una referent de la creació de contingut en aquest nínxol i, a més, erigir-se en una de les grans defensores de l'alimentació saludable i de la creació de contingut en català. El seu èxit va fer que aglutinés encara més seguidors, guanyés el programa l'Embrió 2022 de La Fera i passés a col·laborar al Tot es Mou de TV3 i al KidsXS de Catalunya Ràdio. Sense, evidentment, deixar de cuina en català a les xarxes.





