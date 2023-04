Mor un el conductor d'un turisme en un xoc frontal contra un camió a Batea

Accident tràgic a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres al migdia en un sinistre viari a la C-221, al municipi de Batea, segons ha informat el. Elshan rebut l’avís a les 14:41 hores i el camioner ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions delsi dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del. Si bé, no s'ha pogut fer res per salvar la vida a la víctima.Elrecorda que eles troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any, per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuïti a través del web

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor