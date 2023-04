Mà de ferro a l'àrea metropolitana i aprofitar el xoc ERC-Junts: així encara el PSC el 28-M

Aprofitar el desgast ERC-Junts



Elviu un moment dolç. Un cop trencats definitivament els blocs amb la sortida de Junts del Govern i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat gràcies a l'acord entre els socialistes i ERC, i amb unes enquestes que dia rere dia només auguren pujades per als de, la formació espera que la centralitat reivindicada des del lideratge de l'oposició els serveixi per ampliar la recuperació viscuda als municipis l'any 2019. La bona salut del PSC la demostra també el fet que enguany presenta, un 17% més que el 2019. El discurs de l'contra les, la generació dei el foment delseran alguns dels puntals de l'eix discursiu en campanya, en la qual també es jugarà la carta deTotes qüestions no són noves, i han protagonitzat l'acció política d'Illa. El primer secretari del PSC ha fet evident la batalla amb la conselleria d'Interior comandada per Joan Ignasi Elena, i ha forçat l'executiu -a través de la negociació dels pressupostos- acceptar models com elo el desenvolupament del, amb un fort impacte en la vida municipal. No han estat triats a l'atzar. També han sabut jugar les cartes en una batalla encara més recent, la de l'emergència de la sequera, convertint-se en l'únic partit que ha declarat frontalment la guerra alcontra els ajuntaments que incompleixen en l'ús de l'aigua. Quines seran les claus que marcaran el futur del PSC aquest 28-M? Les recollim a continuació.El divorci entre ERC i Junts després d'una dècada de procés serà una de les vàlvules que farà servir el PSC, especialment de cara als. Els retrets creuats entre els dos exsocis de Govern seran una escletxa imprescindible que els socialistes hauran de saber aprofitar per arribar a pactes amb ERC per desbancar Junts, com va passar a Sant Cugat o Figueres el 2019. Però també per menjar terreny a ERC pactant amb els deen ciutats com Barcelona, on Jaume Collboni i Xavier Trias s'hi avenen o bé, o en la mateixaQuan Ciutadans puja, el PSC cau en picat. I viceversa. Aquesta seqüència és ara una molt bona notícia per als socialistes, davant la caiguda lliure que viu la formació taronja, a qui amb prou feines se'ls preveu alguna entrada en ajuntaments puntual. La transfusió de vots de Cs al PSC no costarà feina als socialistes i serà pràcticament automàtica. Però més enllà d'aquesta automatització, el PSC ja ha fet moviments durant els últims temps -i especialment després de la patacada dels taronges en les eleccions del 14-F, per fitxar representants seus. És un exemple, exportaveu de Cs a Tarragona i actual alcaldable del PSC al municipi. Un altre cas és a Sabadell, on anirà com a número tres l'exportaveu de CsLa capital catalana és un dels plats forts que el PSC afronta amb més entusiasme. Per primera vegada des que els socialistes van perdre la ciutat -l'any 2011- les enquestes posen damunt la taula la possibilitat quepugui desbancar l'alcaldessa amb qui ha col·laborat durant bona part dels últims dos mandats, Collboni va deixar les seves responsabilitats a l'Ajuntament el mes de gener per centrar-se en una campanya en què, per diferenciar-se de Barcelona en Comú, es projecta com a garant de l'ordre i la seguretat, i amic de l'empresariat. Està tan convençut Collboni dels bons resultats que tindrà el maig, que ja ha promès que si no aconsegueix l'alcaldia, no serà el número dos de ningú i passarà a l'oposició.Com de molt preocupa al PSC l'efecte de Gabriel Rufián a l'àrea metropolitana de Barcelona? Els socialistes són imparables al cinturó roig, amb majories absolutes que es revaliden any rere any en ciutats como l'. Si bé l'efecte Rufián els pot fer perdre algunes posicions, els socialistes centraran el discurs en la seva gestió municipal al llarg del temps contra figures com la que representa el cap de files d'ERC a Madrid, a qui titllen de "paracaigudista" per tornar a Santa Coloma com alcaldable després d'anys sense viure al municipi on va néixer. Esperen que els votants confiïn en un perfil "gestor" per sobre de qualsevol "estridència mediàtica" que pugui representar Rufián i ERC a les ciutats metropolitanes."Quan les coses funcionen,". És una declaració de la presidenta de la Diputació, la socialista, fa només unes setmanes en referència al pacte del 2019 amb Junts. Les dues formacions s'han trobat bé durant aquests quatre anys governant plegats l'ens supramunicipal, i els socialistes no tenen dubtes a l'hora de repetir la fórmula si els números així ho permeten. Si bé el PSC i Junts es troben als antípodes a l'hora d'abordar l'eix nacional, s'entenen bé en l'esfera municipal, on han trobat l'encaix per repartir-se la governança d'una Diputació que històricament ha estat conduïda pels dos partits: fins a l'any 2011 va ser propietat del PSC, i durant la resta del temps ho va ser de Convergència.Més enllà de Barcelona, les ciutats metropolitanes i la Diputació, el PSC no perd esperances en altres ciutats importants com Lleida i Girona. Va ser l'any 2019 quan ERC va arrabassar al PSC, mitjançant la figura de, l'alcaldia de Lleida després de tota una vida en la qual els socialistes han governat la ciutat, excepte un curt període entre el 1987 i 1991 en el qual l'alcalde va ser Manuel Oronich, de CiU. El PSC no descarta guanyar de nou a Lleida, tot i que és conscient de les dificultats de recuperar l'alcaldia, que podria recaure de nou en ERC. Girona és una altra capital de província on el PSC té moltes esperances posades. Les enquestes internes del partit auguren una gran pujada a l'alcaldable dels socialistes, la diputadaQuin paper tindrà el president del govern espanyol en la campanya dels socialistes a Catalunya? El PSC estima que la seva presència sigui especialment notòria en l'de la campanya, quan es deixarà veure en diversos actes. Sánchez ja va assistir a la cloenda de la convenció municipalista del PSC fa una setmana. Davant del retrocés dels socialistes en altres autonomies i la guerra oberta en el final de legislatura espanyola amb el PP de Feijóo, Sánchez sap que es juga bona part del seu futur el 28-M. El president de la Moncloa confia que Catalunya continuï la seva recuperació dels últims temps i consolidi el seu rearmament en molts ajuntaments, i en especial a Barcelona. Es deixarà el cos i l'ànima per aconseguir-ho.

