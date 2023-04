Els aliments que es poden conservar al congelador i no ho sabies

La gran majoria dels aliments poden resistir un procés de congelació a 19 graus sota zero, però només s'acostumen a disposar uns pocs al. I és que la congelació és el millor mètode de conservació dels productes perquè durin el màxim temps possible. Si es compta amb la informació suficient, és possible allargar la resistència del menjar que sobra i reduir el malbaratament.Com a norma general, els aliments han de ser congelats, per evitar que s'aigualegin, s'oxidin o es deteriorin. També és recomanable guardar-los en trossos petits, per no haver de descongelar tota la peça si només es vol consumir una part, i emprar recipients hermètics i materials adequats.L'(FDA, per les sigles en anglès) defensa que elspoden congelar-se, però amb algunes excepcions: els ous amb closca -cal batre les clares i els rovells- i els ous durs. Elscom l'emmental, el gruyère, l'edam o el Gouda suporten bé la congelació, així com elscom el manxec. D'altra banda, els formatges frescos, no. L'també es pot congelar, així com lai el

