Un jugador de l'Athletic Club tanca les xarxes socials per l'allau d'insults per l'eliminació de Copa

El derbi del nord que va enfrontar aquest dimarts l'i l'en la tornada de lava estar marcada pels incidents fora del terreny de joc. L'afició basca va rebre l'autocar dels navarresos amb contenidors cremats i bengales, fet que va obligar a ajornar l'inici del partit i va ser denunciat pel club visitant. Si bé, amb el pas a la final de l'Osasuna -que espera el Barça o el Reial Madrid-, els incidents es van traslladar a les xarxes socials.El jove extrem de 20 anys i internacional amb la selecció espanyola,, va ser protagonista sobre la gespa, amb diverses ocasions clares desaprofitades. Errors que l'afició no va perdonar amb el xiulet final i que li van retreure a internet. Els insults van omplir els seus perfils a les xarxes, fet que va motivar que eliminés els seus perfils.Nico és el petit dels germans Williams, els primers jugadors negres en vestir la samarreta blanc-i-vermella., un dels capitans i internacional amb la selecció de Ghana, va ser el pioner, i compta amb l'experiència suficient per guiar el seu germà petit en aquesta situació. Per això, ha compartit un missatge aamb un text esclaridor: ". Gràcies a tots pel que ens vau fer viure", ha dit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor