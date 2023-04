El català que podria dirigir el Chelsea contra el Reial Madrid… si Luis Enrique no se li avança

L'ebrencs'ha convertit en el nou entrenador delen substitució de Graham Potter, que aquest diumenge va ser destituït pels mals resultats. El club anglès ha nomenat Saltor com a entrenador interí i aquest dimarts, a les 21 hores, va dirigir l'equip blue contra el, en partit de laque va acabar en empat.El de, de 42 anys, era fins ara entrenador assistent de Graham Potter, amb qui va arribar al Chelsea el passat mes de setembre, després de quatre anys al cos tècnic del, club en què es va retirar l'any 2019.Caldrà veure si Bruno Saltor acaba la temporada al capdavant del Chelsea o si el propietari del club anglès,, fitxa un nou entrenador —a la premsa anglesa es parla de Nagelsgmann i Pochettino—. El nom de l'extècnic blaugranatambé sona com un dels possibles a ocupar la banqueta del Chelsea, tal com va avançar el periodista Gerard Romero al seu canal de TwitchEn aquest sentit, s'ha de recordar que els blue juguen la pròxima setmana contra elen els quarts de final de la. Boehly ha manifestat que "tots donarem suport a Bruno i a l'equip mentre ens centrem en el que queda de temporada". Tot, si l'exseleccionador espanyol no se li avança.Bruno Saltor afronta la sevaen un dels grans de la Premier League, després de quatre anys i mig com a entrenador assistent de Graham Potter, primer al Brighton, on l'ebrenc va jugar set temporades i va arribar a ser capità, i després durant uns mesos al Chelsea. En la seva trajectòria com a futbolista professional, Bruno Saltor va jugar a l'Espanyol, el Lleida, el Nàstic, l'Almeria, el València i el Brighton, on es va retirar l'any 2019.

