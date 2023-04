Objectiu «tornar a casa»: velocitat limitada i carrils addicionals a les carreteres per Setmana Santa

Quines mesures s'aplicaran?

El Servei Català de Trànsit (SCT) demana "" aquestadavant l'"alta mobilitat" que es preveu en els propers dies, tant a destinacions de platja com de muntanya. La subdirectora general de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha indicat que unsentre aquest dijous i divendres i enTrànsit preveu que les vies ambmés importants siguin l'i trams de l, la, la, la, la, lai l. Algunes vies tindran mesures especials, com lespecífiques oper a l'operació retorn. Els Mossos d'Esquadra faran 1.300 controls.El SCT i els Mossos d'Esquadra demanena la carretera, tant en trajectes llargs com curts, davant l'elevada mobilitat que es preveu pels propers dies en el que és la primera operació especial de trànsit de l'any. "Cal estar sempre atents a la carretera, a la sortida, a la tornada i un cop ja s'hagi arribat al lloc de destí", ha afirmat el sotscap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, l'intendent Vicenç Gasulla, en declaracions als periodistes a les portes dels dies festius de Setmana Santa.", ha apel·lat Puigbarraca des del Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT), des d'on es fa el seguiment de la situació a les carreteres. La subdirectora general de Gestió del Trànsit recomana planificar els desplaçaments, preveure'n alternatives, evitar les hores punta i informar-se de l'estat del trànsit.Trànsit i Mossos desplegaran unaquests dies amb mesures per garantir la seguretat viària i reduir les congestions. En total, seran més de 200 quilòmetres de mesures de regulació del trànsit.Les més importants seran durant el, amb el muntatge de: a l'de Sant Celoni a Montornès del Vallès; a l'de Vilafranca a Molins de Rei /i laa Sant Andreu de Llavaneres a Montgat /. També s'anul·laran carrils d'incorporació o inversió de prioritat de rotondes, en vies com la C-16, C-14, C-55, C-31, C-65 i N-II.Hi haurà altres restriccions que ja s'han començat a aplicar, com laa l'en sentitdurant l'operació(dijous 15 - 21 h i divendres 9 - 14 h) i en sentit(15 - 22 h). En aquest tram elshan de circular per laAquesta és una mesura que es va començar a aplicar fa dos caps de setmana, amb controls de velocitat i d'ús dels carrils.També, en el tram de l’els vehicles pesants hauran de circular pel, màxim ael dijous de 15 a 21 h, a més d'altres restriccions, com laentre Maçanet i L'Hospitalet de l'Infant (divendres 10-14 h, diumenge 17-22 h i dilluns 10-22 h).Alguns punts de la xarxa viària estan en obres i aquests treballs, encara que alguns s'aturen durant aquests dies, poden afectar la fluïdesa del trànsit (per exemple, AP-7 a Castellbisbal; C-15 d'Olèrdola a Torrelavit; C-17 de Mollet a Centelles; C-35 a Vilalba Sasserra i la C-59 a Caldes de Montbui; a Ripoll C-17 / N-260; N-II de Tordera a Maçanet; C-63 a Lloret de Mar; C-66 de Banyoles a Porqueres i C-14 a Artesa de Segre).

