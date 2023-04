Troben vuit noves evocacions d'Horta de Sant Joan fetes per Picasso

El(Terra Alta) ha trobat i incorporat a la seva pinoteca (en reproduccions) vuit evocacions que el pintor va fer de la sevaalde la qual es compleixenSón obres fetes a París, el 1901 quan busca refugi en els records que té d'Horta al dolor pel suïcidi del seu amic, el pintor Carles Casagemes, i d'altres del 1903. Picasso pinta escenes com la festa dels bous a la plaça, el ball de la jota i gent i les cases d'Horta, com la del seu amicEl centre hortolà continua sense gaire suport de les administracions i no podrà celebrar l'efemèride de la primera estada o, quan es compleixen 50 anys de la mort de pintor malagueny.

