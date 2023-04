El TSJC respon a Borràs que la sentència per prevaricació i falsedat no necessita aclariments

El(TSJC) ha desestimat la petició d'aclariments dei negat errors en la sentència que la condemna a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental. La seva defensa, en un escrit presentat la setmana passada, va argumentar que la resolució dels jutges presentava diversos errors, com ara que no portava número o bé que no constaven les modificacions de pena de la Fiscalia respecte dels altres acusats,En una interlocutòria feta pública aquest dimecres, el TSJCen la petició de pena que va fer la Fiscalia. Pel que fa al número de la sentència, el tribunal sosté que ha estat informada en interlocutòries, i que correspon a la sentència 1/23. Per això, la sala rebutja que calguin més aclariments pel que fa a la resolució, que es pot recórrer ali, de fet, així ho faran els advocats de Borràs en els propers dies o setmanes. Fins que no sigui ferma, no es podrà activar la via de l'indult plantejada pel mateix tribunal.En els darrers dies, Borràs ha reclamat que se la restitueixi com a presidenta del Parlament un cop constatat, diu, que. Segons ella i el seu entorn, la condemna per prevaricació no és corrupció, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com el Consell General del Poder Judicial sí que considera que aquest delicte s'inclou en els tipus relacionats amb la corrupció. En tot cas, Borràs creu que es tracta d'una sentència injusta i ha assegurat que continuarà treballant per la independència. Tots els partits demanen que dimiteixi i el PSC ja maniobra per forçar el seu relleu a la presidència.Aquest dimecres, Junts ha seguit la línia marcada per la presidenta del partit. La secretària de la mesai el diputat, de l'entorn més estret de la presidenta de Junts, han demanat deixar sense efecte la decisió del 28 de juliol de suspendre Borràs en aplicació de l' article 25.4 del reglament del Parlament, que estableix la suspensió dels drets i deures d'un diputat quan és processat per delictes vinculats a la. "La sentència", ha defensat Madaula, i ha recordat que l'escrit recull que no hi ha lucre personal i que, per tant, "s'allunya de la corrupció".En aquest sentit, la secretària de la mesa ha assegurat que quan es va introduir l'article 25.4 al reglament del Parlament -proposat per la CUP- la motivació, si bé en el redactat de l'article no s'especifica. Més enllà d'argumentar aquesta qüestió, Cuevillas ha precisat que l'ordenament jurídic espanyol no contempla "delictes de corrupció". Ha explicat també que la prevaricació pot ser corrupció en alguns casos, però només si hi ha benefici personal o de tercers, cosa que en el cas de Borràs no ha passat.

