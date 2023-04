Després de Setmana Santa, recta final cap a les municipals: com hi arribaran els partits?

ERC: consolidar posicions amb dubtes a Barcelona

Junts: mantenir els feus a l'estela de Trias

PSC: més força metropolitana, pactes i Sánchez

Comuns: tot a la fitxa de Colau

CUP: el repte municipalista del post-procés

Ciutadans: cap a l'esfondrament definitiu

PP: inici de la remuntada amb Feijóo?

El final de lacomportarà l'inici oficial del tram clau de la precampanya de les eleccions municipals , que ja estan formalment convocades. El 28-M està en joc el poder local que es repartiran els partits i suposarà, en clau catalana, dues metes volants: testar com es troba l'independentisme després del trencament delen un context de pugna que s'ha exacerbat per la condemna a Laura Borràs per corrupció ; i com a primer plat de les futures eleccions espanyoles, previstes per finals d'aquest 2023. La salut dels partits exhibida en les municipals servirà per pronosticar què pot passar alAixí encaren les principals formacions l'esprint cap al 28-M.Si els republicans tenen ara la presidència de la Generalitat, en certa manera, és perquè en els últims anys han consolidat una base electoral a través de les municipals que els ha permès arribar a cotes de poder inèdites des de la restitució de la democràcia. El 2019, sense anar més lluny, van ser ladel país, tot i que no van aconseguir arribar a l'alcaldia de Barcelona malgrat la victòria de d'. El candidat no apareix en bon lloc a les enquestes de cara al 28-M davant del trio format per. El disgust a Barcelona, en tot cas, aspiren a atenuar-lo assegurant Lleida i Tarragona, i mantenint-se com la primera força arreu del país. El discurs institucional que predica ERC i els dubtes sobre l'estratègia del diàleg només conjuguen si es guanyen les eleccions.En plena sacsejada per la condemna a Borràs, el partit fundat peres pren les municipals com un possible bàlsam. No només perquè les expectatives electorals de Trias són bones sinó perquè estan en disposició de mantenir feus tan rellevants com Girona, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès, Tortosa i Banyoles, i de recuperar Manresa o Sant Cugat del Vallès. La clau estarà en els pactes post-electorals, que determinaran el grau d'alcaldies obtingudes. Aconseguir Barcelona és el principal objectiu -Trias tindrà les mans lliures per pactar amb qui sigui- i, si li sumen un triomf en, la nit electoral somriurà a Junts, que ha estat hàbil a l'hora de captar el món municipal del PDECat que encara no hi havia aterrat.A diferència de les dues últimes eleccions, ERC i Junts saben que tenen un rival a l'alçada per disputar-los el triomf global, especialment en nombre absolut de vots. El PSC, fruit del desgast independentista i de l'efecte arrossegament que suposa tenira la, ja es va imposar a les eleccions catalanes per sobre dels republicans i ara té com a objectiu governar amb mà de ferro l'i recuperar ciutats com Lleida i Tarragona, a banda d'intentar assaltar Barcelona amb Collboni al capdavant. En la política de pactes jugaran un paper central, perquè tenen capacitat per entendre's amb ERC i amb Junts. De fet, ja ho van fer després dels comicis del 2019, amb Sant Cugat i la Diputació com a emblemes.Barcelona és l'epicentre de la campanya dels comuns, que aspiren a portara un tercer -i previsiblement últim- mandat a Barcelona. Per aconseguir-ho, basaran la campanya en els eixos dels últims anys, que pivoten al voltant de l'anomenada "agenda del canvi" . A l'àrea metropolitana, la prioritat és mantenir l'alcaldia del Prat de Llobregat, en mans de, veu destacada de l'oposició a l'ampliació de la infraestructura. Els comuns aniran als comicis sense saber encara la resolució del pols entre el projecte de Yolanda Díaz , per trobar la fórmula electoral de cara als comicis estatals de finals d'any.Un cop trencada la política de blocs i amb la falta d'un full de ruta en el post-procés per la CUP, els anticapitalistes tornen a aferrar-se alper dibuixar el seu futur. El seu màxim objectiu és recuperar-se a llocs on van perdre la representació l'any 2019, i en especial a Barcelona, mitjançant la figura de. També, però, confien tornar a entrar a Lleida i Terrassa, no anar enrere a Tarragona, Reus i Navàs, i mantenir la majoria en feus com. La candidatura de-segona força fa quatre anys- encapçalada per, és una altre les baules imprescindibles de la CUP, que espera tornar a tenir prou força per ser decisiva al nou govern de la ciutat. La mateixa fórmula la volen aplicar a Badalona mitjançant la candidatura de, que vol construir "majories àmplies" que vetin qualsevol escenari en quèpugui ser alcalde de la ciutat.La formació taronja està en ple trànsit cap a la desaparició. Després de dues eleccions en què van mossegar l'espai del PSC i del PP arreu de l'àrea metropolitana i també a Tarragona, Ciutadans enfila ara un camí, marcat per una refundació que no desplega i la possibilitat de quedar fora de tots els parlaments autonòmics en els quals encara té representació., a Barcelona, té el repte d'entrar al consistori i conservar algun dels sis regidors que va aconseguir la plataforma deals comicis del 2019.Segons el(CEO), el PP es troba en plena remuntada a Catalunya . Després d'una etapa convulsa, els populars aspiren a mantenir la representació obtinguda perfa quatre anys -ara el candidat és-, i a recuperar el terreny perdut en les últimes convocatòries electorals. En clau autonòmica estatal, el PP s'agafa al 28-M com una oportunitat per desgastar Sánchez i preparar-se per l'assalt a la Moncloa. Aquesta serà, precisament, la batalla que s'obrirà quan s'acabi el recompte de les municipals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor