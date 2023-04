Biomassa km 0 per escalfar tots els equipaments municipals de Llavorsí

Imatge de l'exterior de la nova caldera de biomassa. Foto: Ajuntament de Llavorsí

ha estrenat aquest cap de setmana la xarxa de calor vinculada a una. El nou equipament, que ha tingut un cost de 441.000 finançats pels fons de Feder i de la Diputació de Lleida, proporcionarà aigua calenta a tots els edificis públics d'aquest municipi del, com ara l'ajuntament, l'escola, el parc de Bombers, així com al CAP o les dependències del Parc Natural de l'Alt Pirineu.En declaracions a, l'alcalde de Llavorsí,, ha celebrat la culminació d'aquesta primera fase dels treballs, que va començar el desembre del 2021 . En concret, el batlle ha destacat que aquest sistema suposaràFins ara, les instal·lacions municipals s'escalfaven amb calefacció elèctrica, fet que suposava un cost molt elevat per a l'ajuntament. D'altra banda, segons apunta Vidal, la calefacció per biomassaAixò serà possible quan venci el període de garantia de la instal·lació i l'obra retorni al consistori. Una expansió, explica l'alcalde, que a la vegada suposarà també un estalvi significatiu per als veïns, que podran escalfar les seves cases ambEl gran referent a Catalunya de xarxa de calor alimentada per biomassa forestal és Sant Pere de Torelló . La instal·lació dona servei actualment a un 70% dels habitants d'aquest municipi d'Osona, xifra que augmentarà fins al 95% l'any vinent. També augmentarà l'ús en indústries.

