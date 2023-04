Silvio Berlusconi, ingressat a l'UCI

L'exprimer ministre italià, està ingressat a lade l'hospitalper problemes servers que afectarien el seu funcionament cardíac i als pulmons. Segons informen diversos mitjans italians, Berlusconi hauria estati a l'espera de realitzar altres proves. En els darrers dies, el líder deha patit diversos ingressos hospitalaris per "controls mèdics" que no havien transcendit a la premsa fins ara.Sense anar més lluny, la setmana passada es va passar tres dies en el mateix centre hospitalari després de sotmetre's a diverses proves.també va passar-hi un temps ingressar, després que patís una infecció a les vies urinàries. Es desconeix per ara quin és l'estat real de la seva salut i si la seva vida perilla.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor