Troben el germà de David Bisbal, desaparegut des de dimarts a Almeria

Lad'Almeria ha trobat sa i estalvi el, un dels germans del cantant David Bisbal. Després que la família del desaparegut ho denunciés aquest dimarts a la tarda, els agents l'han localitzat a la localitat deaquest migdia.La policia va engegar el dispositiu habitual en aquests casos per començar la cerca de José María, a qui els familiars van veure per última vegada poc abans de la denúncia. Per ara, la Guàrdia Civil no descarta cap línia d'investigació, tot i centrar-se adel desaparegut, uni amb matrícula 1236 GHW.José María Bisbal és el gran dels dos germans que té David i va deixar la seva feina a l'hospital de El Ejido, on era administratiu, per ser eldesprés que aquest participés a Operación Triunfo el 2001.Segons el cartell que han fet públic els agents, José María fa, té elL'últim cop que va sortir de casa portava un xandall de color gris i conduïa el seu cotxe.

