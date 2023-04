Quant de temps podem congelar aquests aliments? Les claus que has de seguir per no perjudicar-te

En quins recipients es poden guardar?

A través d' envasos, com carmanyoles o tuppers de vidr e

e Bosses hermètiques, especialment aquelles que estan fetes només per a congelar

especialment aquelles que estan fetes només per a congelar O en el mateix recipient en què venen envasats: per exemple les carns, els pollastres o els peixos

Quant de temps poden estar congelats els aliments?

Marisc: els calamars són els que es poden congelar, de 6 a 18 mesos. Ara bé, no es pot congelar ni els crancs, les llagostes, les cloïsses i els musclos en ser marisc viu.

Carn fresca: de 4 a 12 mesos pots tenir la carn de porc, xai, vedella i de vaca.

Hamburgueses o carn picada: es recomana conservar-ho entre 3 i 4 mesos.

Peix: en el cas del peix blanc es pot arribar a congelar de 4 a 8 mesos; el blau, no pot superar els 2 o 3 mesos.

Sopa: es poden congelar de 2 a 3 mesos.

Guisats de carn o de verdura: també, congelats de 2 a 3 mesos.

Sobres del menjar: en ja estar cuinats, la durada és relativa i especialment aquells que duguin salses o ingredients determinats anteriorment. De 2 a 6 mesos.

al congelador és una de les maneres més efectives de conservador tot allò que no ens hem pogut menjar o, simplement, ens menjarem en un futur. Ara bé,per tal de no perjudicar la nostra salut ni de patir cap intoxicació alimentària o, almenys, no carregar-nos els aliments que guardem.posa èmfasi en diversos comunicats, informacions i recomanacions que la manera en la qual conservem els aliments és clau per a la nostra salut. Per això posa fil a l'agulla per ajudar els menys experimentats.Una de les bases que tota persona ha de conèixer peren recipients adequats per tal de fer-ho el millor possible i no exposar els aliments a possibles contaminacions. Especialment quan es descongelen. Fer-ho [congelar] no suposa cap pèrdua de nutrients ni de gust, per molt que hi hagi persones que ho considerin. Fins a cert temps. A partir de llavors, només pel procés de descongelació, pot ser perjudicial per a l'aliment en si.L'AESAN ho explica de manera molt clara: cal protegir els aliments de manera adecuada. I tenim diverses opcionsCongelar els aliments el més ràpid possible és un requisit pràcticament indispensable per mantenir-los en el millor estat. Per això mateix, des de l'AESANi les de consum preferent. Amb aquest procediment allarguem la seva vida útil, s'atura el creixement de bacteris i ja poden sobrepassar la data de caducitat quan els descongelem perquè es trobaran en l'estat anterior.Seguint les indicacions de l'agència, determinarem que els aliments tenen una duració congelats diferents els uns dels altres. És a dir, no tots poden estar el mateix temps al nostre congelador perquè poden acabar perjudicats.

