Per a què serveixen les ratlles de la base dels salers?

Molts delsque ens rodegen amaguen secrets que mai hauríem imaginat. El fet d'utilitzar-los sovint fa que no ens n'adonem, però quan algú ens ho fa veure al·lucinem. És el cas delsque habitualment trobem als bars i restaurants: amaguen un truc al seu disseny que ens permetrà utilitzar-los de manera més eficient.Quants cops està massa dolç el plat que ens han servit i demanem un saler per "arreglar-ho"? Quants cops la sal no surt bé pels forats del saler i hem de sacsejar-lo fort per aconseguir-ho? Doncs bé, existeix unamés fiable.Així ho ha difós al seu compte de TikTok l'usuari. El vídeo ja acumula més de 660.000 m'agrada, 4.200 comentaris i s'ha compartit més de 22.000 vegades. De fet, es tracta d'un trucL'usuari explica que la clau de tot són lesque hi ha a lai que, un cop girats totalment en direcció al plat, només cal fregar amb qualsevol objecte o els dits. El resultat: la sal cau a uni és fàcilment dosificable.

