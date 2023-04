Si tens aquest col·lutori no l'utilitzis més: Sanitat alerta que pot estar contaminat amb un bacteri

L'(AEMPS) ha ordenat la retirada d'un col·lutori bucal del mercat per la possible presència d'un bacteri que és nociu per a la salut. En un comunicat,assenyala que pot comportar un risc evident per a les persones que tenen un sistema immunitari debilitat o aquelles que ja pateixen de per si problemes de salut. La notícia arriba després que ahir es fes un altre comunicat per retirar un producte de blanquejament dental. L'AEMPS ha demanat que es deixi de comercialitzar aquest producte: el col·lutori, que es ven en format monodosi. El lot concret és el 0100320123. Encara que principalment es distribueix en hospitals, l'agència emet aquest comunicat per a totes aquelles persones de les quals en disposin algun exemplar a casa o els establiments que puguin arribar a vendre'l.El bacteri en qüestió que podria haver afectat el lot és el. En concret, és un conjunt de bacteris en les que s'inclou aquelles que poden provocar pneumònia o les que generen intolerància greu a la lactosa, entre d'altres.que immobilitzi totes les unitats del lot afectar fins a arribar a confirmar si estan tots contaminats o no.

