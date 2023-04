La Fiscalia arxiva la investigació sobre els càntics masclistes de l'Elías Ahuja de Madrid

", crida des de la seva finestra el que porta la veu cantant. Tot seguit, s'apugen totes les persianes i, des de l'interior de les habitacions, la resta d'estudiants comencen a proferir càntics masclistes de tota mena.L' escena que va provocar el rebuig de la societat espanyola i va donar peu a profunds debats als platós de televisió i a les terrasses dels bars finalment quedaTot i que lapreveia la possibilitat d'imposar treballs comunitaris i l'arrest domiciliari als alumnes delque van proferircontra les seves companyes del col·legi major Santa Mònica, finalment s'ha considerat que les expressions van ser "irrespectuoses per a les dones" peròLa decisió de la Fiscalia xoca amb les paraules pronunciades per la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rosell, que l'octubre passat va definir els fets com un cas de "terror sexual", que pretenia "disciplinar les dones individualment i col·lectivament".

