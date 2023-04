Llista Forbes: Elon Musk ja no és l'home més ric del món

La llista Forbes dels magnats més rics del planeta pateix substancials canvis. Un dels personatges més famosos del món,, ha quedat desbancat com la persona més rica de tots els éssers humans. Ara ho és, un multimilionari francès propietari d'empreses com, ja que posseeix el conglomerat d'empreses LVMH. Amb 74 anys, Forbes el situa el primer del rànquing gràcies a la seva fortuna de 211.000 milions de dòlars.Musk, que segueix ocupant titulars gràcies a la seva infructuosa gestió de Twitter, queda en. Tot i això, queda per sobre de, que arriba a la tercera posició després de la caiguda de les accions d'Amazon. Tot i això, no cal patir, perquè el propietari de la multinacional sumade dòlars en la seva fortuna personal.Un altre dels grans protagonistes i el primer espanyol a aparèixer a la llista és, que escala fins a la posició número 13. L'increment de vendes d'Inditex i de tot el seu conglomerat tèxtil l'ha fet augmentar la seva fortuna fins als 77.000 milions de dòlars i pujar fins a 10 posicions del rànquing respecte a l'any passat. Mark Zuckerberg, que fa uns anys era un indiscutible de les primeres posicions, es desploma a la dissetena posició.Altres novetats d'enguany asón alguns noms molt coneguts com LeBron James, que suma ja una fortuna de 1.000 milions de dòlars o altres perfils més amagats en l'alta societat o els negocis com, de 30 anys, que ha heredat el 39% de l'empresaper la mort del seu pare. La llista sencera la podeu consultar a la mateixa Forbes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor