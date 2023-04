Els comuns reclamen un relleu «progressista» de Borràs: «No està escrit que hagi de ser de Junts»

Estatut dels expresidents

Res està escrit sobre el futur del Parlament després de la condemna de quatre anys i mig de presó contra Laura Borràs , presidenta suspesa de la cambra, pels contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. De moment Borràs s'aferra al càrrec, però tots els partits excepte Junts continuen dia rere dia demanant la seva. Ho ha tornat a fer la presidenta d'En Comú Podem,, en una entrevista a Europa Press, en la qual també ha reclamat que, un cop la vacant estigui lliure, el relleu sigui "progressista" i recaigui en algun diputat del PSC, ERC, CUP o comuns: "No està escrit enlloc que el pròxim president o presidenta del Parlament sigui de Junts.Preguntada directament per quina fórmula o quin grup ha de presidir la cambra, ha respost que "això no va de penjar-se cap medalla" sinó dea la segona institució de Catalunya. "És important escoltar totes les veus i no cal que la solució vingui d'un partit o d'un altre, sinó que entrequè volem fer". Així mateix, ha insistit que també és important escoltar Junts, i després ha reiterat que dins aquest partit hi haamb Borràs.Sigui com sigui, Albiach ha instat Junts a "proposar solucions i demanar la" a la presidenta del seu partit. "L'agenda del Parlament no pot dependre de l'agenda de Laura Borràs". Ha insistit també, que si Borràs no està disposada a deixar la presidència, "la responsabilitat també és del seu grup parlamentari, de Junts, en el qual ja sembla que hi comença a haver".Albiach, que va reclamar la setmana passada una reunió amb els grups per estudiar la situació, ha explicat que ara per ara s'han posat en contacte amb representants d'i deli que tots dos els han demanat "uns dies, un temps" per decidir com procedir.

Més enllà del debat sobre la presidència del Parlament, Albiach també ha defensat la seva proposició de llei per modificar l'estatut dels expresidents i que els que hagin estat condemnats per corrupció no es puguin beneficiar de pensions vitalícies, i ha instat Borràs a renunciar-hi voluntàriament si finalment deixa de ser presidenta.

Sequera Sobre la situació d'emergència per la sequera, Albiach ha acusat de covardia el Govern amb les mesures per pal·liar la sequera, després de la cimera de divendres entre la Generalitat i els parlamentaris que va acabar sense un acord, i ha demanat a l'executiu lideratge i pedagogia davant la "pinça del PSC i Junts".



Ha retret a Junts i als socialistes que defensin que, mentre "els agricultors i ramaders sí que han de tenir restriccions d'aigua, volen que els alcaldes en campanya electoral puguin regar els jardins", en al·lusió a les discrepàncies d'aquests partits en la cimera sobre el règim sancionador als municipis que incompleixin els plans de sequera, un punt que va impossibilitar l'acord.



"L'única manera de plantar cara a aquesta pinça de Junts i del PSC no és amb covardia; és amb lideratge i amb molta pedagogia al país per explicar quina és la situació de veritable gravetat que tenim", i ha acusat el Govern de poca voluntat per possibilitar la remunicipalització de l'aigua als ajuntaments.



Ha criticat que alguns vulguin posar "dins el mateix sac" els casos de les exconselleres, investigades per la implicació en l'1-O, amb el de Borràs, i ha advertit textualment que aquesta comparació fa un flac favor als qui han patit una judicialització. "Ja no és que només ho digui jo des del meu convenciment; també hem sentit com altres veus d'altres formacions independentistes ho han reconegut: que cada cop que la senyora Borràs equiparava uns casos amb uns altres", ha defensat.

