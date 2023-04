El «no» a la independència supera per set punts el «sí»

Elentre la societat catalana. O almenys això apunta el primer baròmetre del 2023 del, segons el qual el percentatge de catalans que. La resta de respostes fins al 100% són d'enquestats que no ho saben o no contesten.Es tracta d'un percentatge similar al del darrer baròmetre del CEO del 2022 , quan el "no" sumava el 50% de les adhesions i el "sí" es quedava en el 42%. De fet, es confirma l'equilibri força constant en els resultats a aquesta pregunta durant el darrer any, si béels partidaris en aquesta sèrie històrica de l'organisme demoscòpic de la Generalitat.Pel que fa l'estratègia concreta a seguir,, triplicant clarament el 9% que la vol. De la mateixa manera, el 31% que respon que prioritzatriplica també el 10% que la vol imposar sense negociació. Un altre 13% no té una posició definida i la resta no ho sap o no contesta.Aquest baròmetre del CEO s'ha fet a partir dea catalans a partir de 18 anys i amb dret a vot al Parlament i al Congrés. Aquest treball de camp va tenir lloc, és a dir, en el període entre la finalització del judici ai abans que se'n publiqués la condemna de quatre anys i mig de presó

