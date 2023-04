El PSC superaria ERC en unes eleccions al Parlament, segons el CEO

Eli l'actual. Així ho conclou el primer baròmetre del 2023 del, presentat aquest dimecres i segons el qual els socialistes aconseguirien entre 34 i 40 diputats (ara en tenen 33) i, per tant, trencarien l'empat actual amb, que n'obtindria entre 29 i 34. Al seu torn,cauria dels 32 escons que té ara fins a 22-28.Es tracta d'un escenari similar al que ja preveia l'última baròmetre del 2022, en què el PSC ja se situava lleugerament al capdavant , si bé ara la seva victòria seria més clara i Junts recupera terreny, ja que aquell sondeig li atorgava entre 19 i 24 representants. Per darrere d'aquestes tres formacions,de fa dos anys, pujant de 3 fins a 8-12 diputats, els mateixos que la, que ara en té 9. Al seu torn,cauria dels 11 escons fins a 7-10, elsn'obtindrien entre 7 i 12 (ara 8) iperdria tots 6 que té ara o podria entrar fins amb 5.Sigui com sigui, el director del CEO,, ha explicat que el baròmetrede vot entre partits, pel que fa als capdavanters, sinó que les variacions es deuen sobretot a l'activació de votantsdel 2021 (amb nivells de participació molt baixos).Pel que fa a unes eventuals(previstes per a finals d'any), PSC (12-15 escons) i ERC (11-15) es disputarien la victòria a Catalunya. La tercera plaça, en aquest cas, quedaria entre els comuns (4-8) i Junts (5-7), amb el PP en cinquè lloc (2-5), frec a frec amb Vox i la CUP (1-4, tots dos). Cs podria quedar fora o resistir amb un escó català.Aquest baròmetre del CEO s'ha fet a partir depersonals a catalans a partir de 18 anys i amb dret a vot al Parlament i al Congrés. Aquest treball de camp va tenir lloc, és a dir, en el període entre la finalització del judici ai abans que se'n publiqués la condemna de quatre anys i mig de presó

