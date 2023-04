​Quan els treballadors s'impliquen en fer un turisme més sostenible

Amb el suport

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador és un. No només per la seva aposta en les energies renovables sinó en buscar un model de turisme que minimitzi el seu impacte ambiental.En aquest procés també hi juguen un paper protagonista elsde l'establiment. Ara, protagonitzen la campanya peramb cinc vídeos on expliquen la seva implicació per fer-ho possible.Des de La Ballena Alegre, al cor de la, consideren que una de les millors maneres de generar consciència entre els clients és predicar amb l'exemple. D'aquesta manera, el personal de direcció, manteniment, esports, alimentació i de benestar s'han posatper explicar la seva tasca al càmping reconegut com el més sostenible d'Europa.El primer vídeo, estrenat el passat 25 de març, compta amb els testimonis de la: Toni Castellar, Àlex Trias i Lay Gainza. L'1 d'abril va ser el torn de Pep Subirats, responsable de, activitat on el càmping és referent, ja que s'hi disputen competicions d'abast mundial.La resta de vídeos s'estrenaran el 8, el 15 i el 22 d'abril amb la presència de responsables de, d'activitats deaixí com de l'encarregat de comprar l'de l'establiment.De fet, la campanya de l'any passat la van protagonitzar els, on es prioritza els productes km 0 i de baix impacte ambiental . Aquest cicle de campanyes es tancarà el 2024 amb exemples de clients responsables.

