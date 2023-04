Tallada la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní i Vilafranca del Penedès per una incidència

📢ATENCIÓ!



🚆🔴 R4: Interrompuda la circulació de trens entre Sant Sadurní i Vilafranca per incidència d'un tren de mercaderies de l'empresa Captrain. Gestionant-se servei alternatiu per carretera en aquest tram. — Rodalies Catalunya (@rodalies) April 5, 2023

Matí de problemes a Rodalies.avariat obliga ade la marxa entre les estacions de. Els tècnics de la xarxa ferroviària intenten reparar el més de pressa possible per tornar a posar en marxa la circulació dels trens.Segons ha informat Renfe, s’està gestionant un servei alternatiu per carretera. Els trens que circulenpoden patir. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor