Denuncien que la residència de Tremp va celebrar la Castanyada sense mesures 20 dies abans del brot

La residènciade Tremp va celebrar la Festa de laCastanyadadetectat el 19 de novembre de 2020, i que va acabar amb la mort de 64 dels seus 142 residents . Així ho denuncien duesdel centre, que han presentatal jutjat de Tremp per un suposatEl motiu és que consideren que la llavors directora de la residència i el Patronat Fundació Fiella van posar en risc els treballadors -a més dels residents- permetent aquesta festa i. En les querelles s'hi aporten imatges de la festa, on es veuenLa festa es va fer el 30 d'octubre de 2020, durant la, quan les mesures anticovid de la Generalitati obligaven a dur mascareta, entre d'altres. A les querelles presentades per les dues treballadores s'hi incorporaper il·lustrar que per la castanyada del 2020 es van barrejar usuaris a la sala del parquet, on es va celebrar la festa i. S'hi veuen usuaris de la planta d'homes (planta baixa), la planta 0 (edifici nou), la planta 1 i la planta 2, tots junts i en alguns moments sense mascareta.Tot i que de moment les querelles presentades al jutjat de Tremp que investiga el cas són dues,. Ja fa més d'un any, el 31 de març de 2022, van començar les declaracions en fase d'instrucció . La jutgessa, però, encara no ha citat a declarar les dues investigades, la llavors directora de la residència, R.N., i la considerada responsable d'Higiene Sanitària. Hi ha dues causes obertes contra elles , una per-per la mort dels 64 residents- i una altra per un delicte contra la seguretat en el treball.Mentrestant, la causa oberta al jutjat trempolí s'ha prorrogat durant sis mesos . Així ho va decidir durant el passat febrer la jutgessa substituta, que va declarar lai va perllongar-la fins l'agost. D'altra banda, la demora també es deuria a un relleu dels magistrats.

