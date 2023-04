Tragèdia a l'Himàlaia: una allau mata almenys set turistes i en fereix vuit de gravetat

Almenys set persones han mort en una allau a l'Himàlaia.i, segons les estimacions de l'exèrcit de l'Índia, podrien haver-hi molts més morts perquè hi ha desapareguts per tota la serralada. El sinistre s'ha produït al pas de muntanyaal sector indi de lSegons les dades emeses ahir per les forces armades de l'Índia, han aconseguit rescatar 23 persones.Les primeres estimacionspodrien haver estat per la zona en el moment de l'allau. El primer ministre de l'Índia,, ha mostrat els seus condols pels morts i ha desitjat una recuperació ràpida als ferits. Les autoritats militars han elevat a cinc o sis els vehicles que han pogut quedar sepultats per la neu, vaticinant així fins a una trentena de possibles desapareguts."Les operacions de rescat estan en marxa i s'està lliurant tota l'ajuda possible als afectats", ha assenyalat al perfil oficial de Twitter. En la mateixa línia, la presidenta índia,ha enviat "el seu sentit més condol a les famílies en dol". "Rego per l'èxit de les operacions de rescat i socors i desitjo la ràpida recuperació dels ferits", ha conclòs a Twitter.El pas de muntanyaubicat a l'estat indi de Sikkim, a la frontera amb la Xina, es troba a més de 4.300 metres sobre el nivell del mar i és també una important destinació turística.entre els països que tenen allà la seva frontera: la mateixa Xina i l'Índia.

