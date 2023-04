No era la filla: Obregón explica que la nena nascuda per gestació subrogada als EUA és la... neta

A la mare gestant se l'obliga des del principi a lliurar la criatura que gestarà i renuncia abans del part, fins i tot abans de la concepció, a qualsevol dret derivat de la seva maternitat.

Resolta la incògnita: la nena que va anar a buscar la setmana passada Ana Obregón en una clínica delsno era la seva filla. És la seva neta. Ella mateixa ho ha explicat en una nova exclusiva a la revista Hola en la qual detalla, també, que la nena en qüestió és fruit de l'esperma que va deixar el seu fill, mort el 2020 de càncer. La nena en qüestió es dirà Ana Sandra i podria no ser l'última, perquè segons Obregón el seu fill volia tenir fins a cinc fills, de manera que està oberta a repetir el procediment en més ocasions.El cas de la celebritat espanyola va tenir un fort impacte a nivell social i polític, fins al punt que se'n va arribar a parlar al. "Només els pares o mares que hagin perdut un fill ho poden entendre", ha assenyalat Obregón en la publicació de la premsa del cor. També assegura que la decisió de tenir descendència la va comunicar el seu fill una setmana abans de morir, i que apareix en el testament que volia acabar sent pare. L'embaràs no es va produir en el primer intent, circumstància que Obregón defineix com a terrible".Quin és el marc legal vigent a Espanya? La gestació subrogada ésperquè vulnera els drets de les criatures i de les mares gestants. Ho recorda elen una sentència recent en què també dictamina que una mare per gestació subrogada només pot filiar un bebè nascut per ventre de lloguer si segueix els tràmits d'adopció. D'aquesta manera, s'oposa al fet que es pugui filiar directament el menor.La justícia recorda que la gestació subrogada, la legislació europea i l'estatal i declara que el contracte comporta un dany a l'interès superior del menor i una explotació de la dona que són inacceptables. Tots dos són tractats com a "mers objectes", no com a persones dotades de la dignitat pròpia de la seva condició d'éssers humans i dels drets fonamentals inherents a aquesta dignitat. Aquest és el llistat de perjudicis:

