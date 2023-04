Padrins de Catalunya, ja teniu pla amb els fillols: «Super Mario Bros» us ha resolt el Dilluns de Pasqua

que, en l’era de les franquícies, els remakes, revivals, reboots, seqüeles, preqüeles, interqüeles, spin-offs i Cinematic Universes ningú mirés cap a una de les marques més clàssiques i mítiques dels 80 i digués, calla, això té una pel·lícula. Sí, estic parlant del ninotet pixelat —ara, amb les noves tecnologies i les pantalles de resolució 10K, cada vegada menys— vestit amb una granota texana, una samarreta vermella a joc amb una gorra amb la inicial M, i un bigoti que riu-te'n tu del deMario, estic parlant delI és que, a excepció d'una pel·lículai més aviat cutrilla —de debò, busqueu-la— dels anys 90, mai s’havien traslladat les aventures del lampista japo-italià més conegut del món dels videojocs a la gran pantalla. Ja venia sent hora queallargués la seva mà negra i traiés suc a la saga que va fer deuna productora mundialment reconeguda i estimada. Ara, que sembla que les idees originals van cares o poc buscades, l'estudi Illumination, els responsables que hi hagi 500 mones de pasqua delsa cada pastisseria, ha decidit aliar-se amb el conglomerat japonès per donar nova vida als germans italians que mengen xampinyons per fer-se més forts, llancen closques de tortuga als enemics, i recorren diversos mons per salvar la princesa Peach.La pel·lícula no innova més enllà de la premissa del videojoc, en aquest sentit: Mario isón dos germans deque han deixat la feina per muntar un nou negoci de lampisteria —anomenat simpàticament— que no acaba d'arrencar. La seva família, una italoamericana amb tots els seus tòpics -incloent menjar espaguetis per sopa- creu més aviat poc en el nou projecte, però els germans estan capficats amb què funcionarà. Una resolució que posaran a prova quan, durant una fuita d’aigua enorme que afectarà tot el barri deMario i Luigi acabin xuclats per una misteriosa canonada que els durà fins a un regne misteriós on el malvat Bowser vol acabar amb tot i tothom. Ah, i casar-se amb la princesa. Tot i que aquí,de Beauvoir han arribat amb força: a diferència del videojoc, la Peach de la pel·lícula no és una damisel·la en problemes que espera pacientment ser rescatada per un home, sinó una puta ama de guerrera que ajuda l’home a trobar el seu germà, pres pel maleït exèrcit de. Hollywood 1, Nintendo 0.Que res nou, vaja. Una adaptació força simple, que no busca modificar ni aprofundir ni en la mitologia ni en la psicologia dels personatges; només —com qui es juga una aposta amb els seus amics precedida de l'al·locució no hay huevos- veure qui pot incloure més referències al videojoc en l’hora i mitja que dura el film. Aquest sembla ser el motor narratiu, el que ha motivat l’existència de la cinta: que els aficionats al videojoc es passin l'estona assenyalant, meme del DiCaprio style, cada-quin terme més adequat per aquestes dates tan assenyalades- que hi trobin. Que no em sembla necessàriament malament, sobretot perquè, passats els primers 10 minuts de la pel·lícula, la mateixa cinta t'ho deixa ben clar: aquesta pel·lícula té un target molt, molt clar, i no ets tu: són els nens d'entre 5 i 10 anys que aquestala passaran suplicant als seus pares i padrins poder anar a veure la pel·lícula del Mario.És per això que costa enfadar-se amb els errors que comet, perquè, de fet, no en comet realment cap. Que la trama estigui adaptada molt superficialment no és, necessàriament, fruit d’un mal guió escrit per un mal guionista, és el resultat de crear una aventura simple que els més petits de la casa puguin seguir amb facilitat. Que Mario ja tenia una, sí, la del viatge de l’heroi que ha d’anar d’un punt A a un punt B i el final és una excusa per tot allò que aprèn de camí. El de l’Odissea, i El viatge de Chihiro, i The Lord of the Rings, i tantes altres obres de ficció al llarg de la història. Que potser a la pel·lícula se li en va de les mans per l’aparent necessitat de farcir la història de referències com si es tractés d’un espetec Casa Tarradellas, també. Però dubto molt que al nen de 6 anys que està menjant crispetes i bevent alegrement una Coca-Cola que el seu pare li ha deixat tastar per primer cop a la vida li importi gaire el que escriviaLes bromes també són fàcils. Són d'slapstick bàsic, gestos desafortunats i exagerats, i moments incòmodes infantils. A excepció d’un Lumalee presoner que està patint una crisi existencial i només pot trobar la pau en una, la majoria dels gags no estan pensats pel públic adult que acompanyarà els nens en l’aventura, possiblement primerenca, d’anar al cinema.Però els personatges són increïblement simpàtics. Costa que no se t’entendreixi el cor quan veus la relació entre els dos germans -un vincle nascut de l’amor pur i incondicional-, o quan Mario intenta un cop i un altre i un altre superar el desafiament que li proposa Peach per veure si és capaç de lluitar contra grans enemics —ja no només Bowser, sinó també Donkey Kong. Només que haguessin explorat una miqueteta de no res més aquestes dinàmiques, aquesta crítica seria molt diferent i ara estaríem parlant d’una de les millors pel·lícules d’animació de l’any. Però que no ho hagin fet no l’aboca al desastre. I, aquí, els seus actors l’ajuden: des defins apassant per, tots han entès exactament què se’ls demanava i no han volgut triomfar per sobre de cap dels altres. I sobretot no ho han fet per sobre de la veritable estrella de la pel·lícula: l’animació.Illumination ens té acostumats a autèntiques obres d’orfebreria, de gràfics envejables i una animació tan acurada, detallada i mil·limetrada que costa molt no quedar-se embadalit mirant cada plano. A Super Mario Bros és, potser, on més brilla: li dona a tot el que passa una màgia que supera de molt llarg l’essència dels videojocs. Tira de la, sí, i fa un tàndem tan emotiu amb la banda sonora que els que hagin jugat mínimament al joc tindran la pell de gallina durant bona part del film. Però surts de la sala com un convençut més de la religió que predica: l’animació és cinema, i se l’ha de reconèixer com a tal.Per tant, perdoneu-me si no he sortit especialment decebuda amb el que planteja Super Mario Bros: La Pel·lícula. I disculpeu-me encara més si sou progenitors i us heu de gastar 30 euros en un pla familiar per anar-la a veure i en sortiu havent fet la millorde les vostres vides. Si passa això, dues consideracions: no deixeu de llegir el diari per culpa meva, sisplau, i, realment us he jugat una mala passada si n’heu sortit havent dormit una hora i mitja quan teniu criatures a casa? De fet, de res.Però si us deixeu portar per la il·lusió, i sou capaços de no fixar-vos en la insuportable quantitat de vegades que diuen mamma mia -això sí que, ni a l’estudi, ni als guionistes, ni als directors, ni a l’animació; no hi ha animació prou bona per fer suportable sentir aquesta vergonya de catchphrase tantes insofribles vegades-, trobareu la veritable proesa de la pel·lícula. Feia molt que no em forçava a recuperar la innocència i veure una obra amb la curiositat pura i naïf d’una criatura. I francament, mentiria si digués que no estic pensant seriosament si connectar la Nintendo Switch que tinc mig abandonada a casa, comprar-me i descarregar-me l’últim Mario —sospito que ja deuen anar per l’Extra Deluxe Super Mario Bros 39— i aprofitar les poques estones lliures que tinc per saltar blocs, cruspir-me estrelles potents, i fer curses per una carretera feta d’un arc de Sant Martí.Super Mario Bros: La pel·lícula s’estrena en cinemes el 5 d’abril i es pot veure doblada al català.

